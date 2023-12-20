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2-я лига Лига А. «Золото»:
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Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
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Главные новости
8 февраля
23:29
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
2
25 января
20:57
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
15
11:11
Видео
Ростовский СКА отказался от участия во Второй лиге: заявление Басты
14
11 января
10:41
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
1
7 января
13:32
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
3
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Все новости
8 февраля
23:29
Клуб Второй лиги дал новичку зарплату 700 тысяч рублей в месяц
2
7 февраля
15:30
Футболисты ростовского СКА отказались играть в Медиалиге
3
5 февраля
14:13
Бояринцев рассказал о низких зарплатах футболистов во Второй лиге
1
29 января
09:50
«Уфа» и ЦСКА договорились по Карпову
25 января
20:57
Уткин жестко высказался о переводе ростовского СКА в Медиалигу
15
11:11
Видео
Ростовский СКА отказался от участия во Второй лиге: заявление Басты
14
21 января
19:57
Видео
«Впервые в истории футбола»: клуб Второй лиги устроил совместный ужин игроков, тренеров и фанатов
11 января
10:41
Глушаков поедет на сборы с клубом РПЛ
1
7 января
13:32
Министр спорта Башкортостана отреагировал на предложение игрокам «Уфы» оплатить сбор
3
12:10
Игрокам «Уфы» предложили самостоятельно оплатить сборы
20 декабря 2023
10:55
Фото
Игроки брянского «Динамо» навестили мальчика, раненого во время стрельбы в гимназии
15 декабря 2023
15:41
Фото
Экс-тренер «Факела» Пятибратов нашел работу во Второй лиге
1
12 декабря 2023
14:00
Экс-директор «Чайки» признал вину в подкупе судей: «Я думал, что это нормально»
5
5 декабря 2023
08:55
Семшов ушел из «Чайки»
3
13 ноября 2023
08:38
Глушаков рассчитывает поехать на сборы с клубом РПЛ
11 ноября 2023
23:32
Глушаков покинет костромской «Спартак» спустя два месяца
3
7 ноября 2023
21:53
Глушаков озвучил условие для расторжения контракта со «Спартаком» из Костромы
00:16
36-летний Глушаков сделал заявление о своем будущем
2
4 ноября 2023
16:36
В костромском «Спартаке» раскрыли детали контракта с Глушаковым
2
29 октября 2023
23:38
«Спартак» Глушакова досрочно вылетел из «золотой» группы Второй лиги
3
25 октября 2023
22:46
Писарев ответил, заметил ли он «выгорание» Карпина
1
19:20
Писарев заявил о конфликте в «Спартаке»
7
22 октября 2023
14:39
Игрок России на ЧМ-2018 забил впервые за 5,5 года
2
15 октября 2023
22:02
Фото
Жена Глушакова сходила в сауну после победы в Кубке России
5
13 октября 2023
19:57
Глушаков проанализировал матч Россия – Камерун
1
29 сентября 2023
18:59
Мостовой объяснил, почему отклонил предложение Широкова поработать в «Сатурне»
23 сентября 2023
14:38
РФС вынес решение по делу Глушакова: он перешел в «Спартак» из Костромы после закрытия летнего ТО
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21 сентября 2023
00:36
Глушаков прокомментировал переход в «Спартак» из Костромы
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