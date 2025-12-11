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Вторая Лига А «Золото»
Команды
Машук-КМВ
€ 3 млн
Машук-КМВ
Пятигорск
Вторая Лига А «Золото»
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://фкмашук.рф/
Тренер:
Артур Садиров
Состав
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Расписание
Таблица
«Астрахань» – «Машук-КМВ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Астрахань» – «Машук-КМВ»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара
26 июля
7
Фото
Махачкалинское «Динамо» отправило в аренду центрфорварда
23 июля
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Машук-КМВ» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.72
6 июня
6 клубов сохранили шансы выйти в Первую лигу за два тура до финиша в группе «Золото»
1 июня
5
«Машук-КМВ» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.85
30 мая
«Иртыш» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.00
26 мая
Российский клуб сыграл вничью 7 раз подряд
11 апреля
«Машук-КМВ» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 8 апреля 2026 с коэффициентом 3.05
7 апреля
«Машук-КМВ» – «Ленинградец»: прогноз и ставки на матч 29 марта 2026 с коэффициентом 1.68
28 марта
В «Динамо Мх» прокомментировали намерение назначить тренера из Второй лиги
2025.12.11 19:31
Раскрыт главный кандидат на пост тренера «Динамо Мх»
2025.12.11 14:55
1
Стал известен победитель Второй лиги в осенней части сезона
2025.11.16 17:09
«Велес» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 2.1
2025.11.15 09:43
«Машук-КМВ» – «Тюмень»: прогноз на матч 17 тура Второй лиги, 9 ноября
2025.11.08 14:25
«Волгарь» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.05
2025.10.18 14:42
«Текстильщик» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 5 октября 2025 с коэффициентом 1.85
2025.10.04 11:18
«Тюмень» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.13 10:36
«Машук-КМВ» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 10 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.09 08:46
«Машук-КМВ» – «Алания»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.87
2025.09.05 08:37
«Динамо Киров» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.71
2025.08.30 10:20
«Машук-КМВ» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.23 08:16
«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.19 10:44
«Ленинградец» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20
2025.08.15 19:26
«Машук-КМВ» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.09 10:31
«Машук-КМВ» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 1.85
2025.08.02 09:45
«Сибирь» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
2025.07.26 09:07
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