- 1 декабря 2020
- 18:40 Гамула: «Есть договоренность, что стану новым главным тренером «Машука» 2
- 30 сентября 2020
- 21:25 Кубок России. «Крылья Советов» победили в Ставрополе, «СКА-Хабаровск» – в Новороссийске и другие результаты
- 16 сентября 2020
- 18:09 Кубок России. «Тамбов» выиграл у «Машук-КМВ» 1
- 24 января 2020
- 14:44 РФС наказал трех футболистов «Машука» за ставки на матчи своей команды
- 17 января 2020
- 17:31 Президент «Машук КМВ»: «Футболисты из ПФЛ, ставившие на матчи своей команды, играют за нас? К сожалению, это так» 1
- 22 сентября 2017
- 13:50 Видео Главный тренер «Машука» – игрокам команды: «Я устал от вас н***й. Я для вас душу открываю, а вы мне насрали туда» 31