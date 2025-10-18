Введите ваш ник на сайте
«Волгарь» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 19 октября 2025 с коэффициентом 2.05

18 октября 2025 14:25
Волгарь - Машук-КМВ
19 окт. 2025, воскресенье 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку

19 октября в 14-м туре России. Второй лиги А на стадионе «Волгарь» состоится встреча лидеров турнира – «Волгарь» примет «Машук-КМВ». Обе команды демонстрируют высокую результативность и уверенность в обороне. «Волгарь» сохраняет домашнюю непобедимость и стремится закрепиться на втором месте, тогда как «Машук-КМВ» возглавляет таблицу и идет с уверенностью лидера. Противостояние обещает быть тактически выверенным и с высокой мотивацией для обеих команд.

«Волгарь»

«Волгарь» подходит к матчу в отличной форме: четыре победы подряд и стабильная игра в обороне, пропуская всего один гол за пять последних матчей. В последних семи турах команда неизменно забивает, демонстрируя средний показатель 1 гол за игру. Домашние встречи придают дополнительную уверенность коллективу, который умеет контролировать темп и использовать ошибки соперника в контратаках. Ключевым фактором успеха остаются дисциплина в обороне и эффективная реализация моментов.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» выглядит уверенно, занимая первую строчку турнирной таблицы с 26 очками. В последних пяти матчах команда забила 7 голов, но при этом пропустила 5, что говорит о необходимости внимательности в защите. Коллектив отличается сбалансированной атакой и умением быстро переключаться между позиционной игрой и контратаками. Последняя победа 2:0 над «Ленинградец» подтверждает стабильность и эффективность команды на выезде, где «Машук-КМВ» демонстрирует умение навязывать свою игру.

Факты о командах

«Волгарь»

  • Победы в 4 последних матчах
  • Забивает в 7 последних матчах подряд
  • Пропускает в среднем 0.20 гола за игру
  • Последние результаты: победа 1:0 над «Сибирь», победа 1:0 над «Велес», победа 1:0 над «Алания»
  • Занимает 2-е место, 24 очка после 13 матчей

«Машук-КМВ»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей
  • Средний показатель 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру
  • Последние результаты: победа 2:0 над «Ленинградец», победа 2:1 над «Динамо-2 Москва», ничья 3:3 с «Тюмень»
  • Занимает 1-е место, 26 очков после 13 матчей

Личные встречи
78% (7)
0% (0)
22% (2)
18
Забитых мячей
8
2
В среднем за матч
0.89
4:3
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:4
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 6 тур
Машук-КМВ
1 : 0
24.08.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Волгарь
1 : 2
04.05.2025
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Машук-КМВ
1 : 2
16.03.2025
Волгарь
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 10 тур
Волгарь
1 : 0
21.09.2019
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 28 тур
Волгарь
3 : 0
18.05.2019
Машук-КМВ
Россия. ПФЛ. Зона Юг, 14 тур
Машук-КМВ
3 : 4
21.10.2018
Волгарь
Россия. Кубок, 1/64 финала
Волгарь
2 : 1
07.08.2018
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
Волгарь
3 : 0
20.04.2014
Машук-КМВ
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
Машук-КМВ
0 : 2
04.09.2013
Волгарь
Показать все

Прогноз на матч «Волгарь» – «Машук-КМВ»

Противостояние двух лидеров обещает быть напряженным и сбалансированным. «Волгарь» дома сохраняет высокую дисциплину и показывает стабильность в обороне, что делает их опасными даже против лидеров. «Машук-КМВ» обладает более высокой результативностью, но пропускает достаточно для того, чтобы хозяева могли создать голевые моменты. Прогнозируется игра с минимум двумя забитыми мячами и равной борьбой за инициативу.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Машук-КМВ» – коэффициент 2.05
  • Тотал больше 1.5 голов – коэффициент 1.85

2.05
Победа «Машук-КМВ»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Волгарь
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
