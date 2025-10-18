19 октября в 14-м туре России. Второй лиги А на стадионе «Волгарь» состоится встреча лидеров турнира – «Волгарь» примет «Машук-КМВ». Обе команды демонстрируют высокую результативность и уверенность в обороне. «Волгарь» сохраняет домашнюю непобедимость и стремится закрепиться на втором месте, тогда как «Машук-КМВ» возглавляет таблицу и идет с уверенностью лидера. Противостояние обещает быть тактически выверенным и с высокой мотивацией для обеих команд.

«Волгарь»

«Волгарь» подходит к матчу в отличной форме: четыре победы подряд и стабильная игра в обороне, пропуская всего один гол за пять последних матчей. В последних семи турах команда неизменно забивает, демонстрируя средний показатель 1 гол за игру. Домашние встречи придают дополнительную уверенность коллективу, который умеет контролировать темп и использовать ошибки соперника в контратаках. Ключевым фактором успеха остаются дисциплина в обороне и эффективная реализация моментов.

«Машук-КМВ»

«Машук-КМВ» выглядит уверенно, занимая первую строчку турнирной таблицы с 26 очками. В последних пяти матчах команда забила 7 голов, но при этом пропустила 5, что говорит о необходимости внимательности в защите. Коллектив отличается сбалансированной атакой и умением быстро переключаться между позиционной игрой и контратаками. Последняя победа 2:0 над «Ленинградец» подтверждает стабильность и эффективность команды на выезде, где «Машук-КМВ» демонстрирует умение навязывать свою игру.

Факты о командах

«Волгарь»

Победы в 4 последних матчах

Забивает в 7 последних матчах подряд

Пропускает в среднем 0.20 гола за игру

Последние результаты: победа 1:0 над «Сибирь», победа 1:0 над «Велес», победа 1:0 над «Алания»

Занимает 2-е место, 24 очка после 13 матчей

«Машук-КМВ»

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Средний показатель 1.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру

Последние результаты: победа 2:0 над «Ленинградец», победа 2:1 над «Динамо-2 Москва», ничья 3:3 с «Тюмень»

Занимает 1-е место, 26 очков после 13 матчей

Прогноз на матч «Волгарь» – «Машук-КМВ»

Противостояние двух лидеров обещает быть напряженным и сбалансированным. «Волгарь» дома сохраняет высокую дисциплину и показывает стабильность в обороне, что делает их опасными даже против лидеров. «Машук-КМВ» обладает более высокой результативностью, но пропускает достаточно для того, чтобы хозяева могли создать голевые моменты. Прогнозируется игра с минимум двумя забитыми мячами и равной борьбой за инициативу.

Рекомендованные ставки