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Волгарь - Машук-КМВ
Волгарь - Машук-КМВ: обзор матча 07 августа 2018
Волгарь
07.08.2018, вторник, 18:00
Россия. Кубок, 1/64 финала
2 : 1
Завершен
Машук-КМВ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Волгарь - Машук-КМВ
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Матчи команд
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31.10.2026
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24.10.2026
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1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Машук-КМВ
3 : 0
09.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Сибирь
1 : 1
31.10.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Машук-КМВ
2 : 2
24.10.2026
Динамо Вл
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
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