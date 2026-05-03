Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Калуга - Волгарь: обзор матча 03 мая 2026

Калуга
03.05.2026, воскресенье, 14:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
3 : 3
Завершен
Волгарь
9' Д. Югалдин 28' И. Матюшенко (П) 79' И. Соколов
23' К. Колесниченко 41' А. Помалюк 67' К. Колесниченко
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Калуга - Волгарь
Завершен
90' +5
Желтая карточка
Владислав Морозов
Красная карточка
Егор Акимов
85'
Замена
Богдан Болдырев ️️️️➡️️ Дмитрий Югалдин
80'
ГОЛ! 3:3! Игорь Соколов
Пас отдал Алексей Полев
79'
75'
Замена
Михаил Стрельник ️️️️➡️️ Кирилл Колесниченко
74'
Замена
Артем Юран ️️️️➡️️ Вячеслав Кротов
Замена
Егор Акимов ️️️️➡️️ Никита Кузин
73'
Замена
Илья Грищенко ️️️️➡️️ Иван Матюшенко
72'
Замена
Дауд Далиев ️️️️➡️️ Артем Кузьминский
72'
67'
ГОЛ! 2:3! Кирилл Колесниченко
Пас отдал Юрий Петровский
63'
Замена
Олег Дмитриев ️️️️➡️️ Данил Полубояринов
63'
Замена
Владислав Морозов ️️️️➡️️ Дмитрий Лесников
55'
Замена
Ибрагим Умаров ️️️️➡️️ Кирилл Волков
41'
ГОЛ! 2:2! Александр Помалюк
Пас отдал Данил Полубояринов
28'
Желтая карточка
Юрий Петровский
ГОЛ с пенальти! 2:1! Иван Матюшенко
28'
23'
ГОЛ! 1:1! Кирилл Колесниченко
Пас отдал Юрий Петровский
Замена
Сергей Чибисов ️️️️➡️️ Захар Кравцов
17'
ГОЛ! 1:0! Дмитрий Югалдин
Пас отдал Игорь Соколов
9'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
1
Ринат Шакеров
ВР
6
Артем Кузьминский
ЛЗ
4
Алексей Полев
ЛЗ
4
Лев Иванушкин
ЛЗ
47
Евгений Лукиных
ПЗ
8
Дмитрий Югалдин
ПЗ
37
Владислав Коновалов
ПЗ
19
Никита Кузин
ЛП
32
Игорь Соколов
ЦП
47
Захар Кравцов
ПП
17
Иван Матюшенко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Лосев
Волгарь
45
Всеволод Ермаков
ВР
67
Кирилл Волков
ЛЗ
23
Юрий Петровский
ЛЗ
13
Дмитрий Иванов
ПЗ
28
Егор Прошкин
ПЗ
7
Алексей Павлишин
ЛП
17
Дмитрий Лесников
ЛП
9
Кирилл Колесниченко
ЦП
20
Данил Полубояринов
ПП
57
Вячеслав Кротов
ПП
91
Александр Помалюк
ЦФ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Калуга
10
Илья Грищенко
ЦЗ
96
Егор Акимов
ЦЗ
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
23
Богдан Болдырев
ЦЗ
33
Дауд Далиев
ЦЗ
14
Сергей Чибисов
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
Волгарь
58
Илья Зуев
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
34
Олег Дмитриев
ЦЗ
5
Михаил Стрельник
ЦЗ
7
Ибрагим Умаров
ЦЗ
97
Артем Юран
ЦЗ
9
Владислав Морозов
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
3-2-3-1
1
Шакеров
8
Югалдин
6
Кузьминский
4
Полев
4
Иванушкин
37
Коновалов
19
Кузин
32
Соколов
47
Кравцов
17
Матюшенко
4-5-1
45
Ермаков
28
Прошкин
13
Иванов
67
Волков
23
Петровский
57
Кротов
20
Полубояринов
7
Павлишин
9
Колесниченко
17
Лесников
91
Помалюк
17
Матюшенко
10
Грищенко
10
Грищенко
17
Матюшенко
19
Кузин
96
Акимов
96
Акимов
19
Кузин
8
Югалдин
23
Болдырев
23
Болдырев
8
Югалдин
6
Кузьминский
33
Далиев
33
Далиев
6
Кузьминский
47
Кравцов
14
Чибисов
14
Чибисов
47
Кравцов
20
Полубояринов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
20
Полубояринов
9
Колесниченко
5
Стрельник
5
Стрельник
9
Колесниченко
67
Волков
7
Умаров
7
Умаров
67
Волков
57
Кротов
97
Юран
97
Юран
57
Кротов
17
Лесников
9
Морозов
9
Морозов
17
Лесников
Остались в запасе
Калуга
Волгарь
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
58
Илья Зуев
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Юхневич
Остались в запасе
10
Алексей Юсупходжаев
ЦЗ
10
Илья Суханов
ЦЗ
12
Егор Липаев
ЦЗ
77
Кирилл Балашов
ЦЗ
35
Вячеслав Доровских
ЦЗ
Остались в запасе
58
Илья Зуев
ЦЗ
1
Владислав Ямпольский
ЦЗ
9
Владислав Адаев
ЦЗ
25
Магомед Насибов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Лосев
Главный тренер
Юрий Юхневич
Статистика матча Калуга - Волгарь
1
2
Всего ударов по воротам
6
22
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
9
Нарушения
13
10
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
2
4
Информация о матче
Стадион:
Орбита
Новости команд
Все
Калуга
Волгарь
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
«Калуга» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Сибирь» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.42
6 июня
«Калуга» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.9
30 мая
«Родина-2» – «Калуга»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 2.5
26 мая
«Краснодар» отправил вингера в аренду
6 июля
ЦСКА расстался с игроком, забившим 20 голов в молодежке, и племянником Романа Еременко
3 июля
«Волгарь» продлил контракт с голеадором сборной России
2 июля
1
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Колыванов: «Месси играет как 20-летний мальчишка»
24 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Калуга
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Калуга
3 : 0
13.06.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Сибирь
1 : 0
07.06.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Калуга
0 : 0
31.05.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Родина-2
1 : 2
27.05.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Калуга
0 : 1
23.05.2026
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волгарь
1 : 1
13.06.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Иртыш
1 : 2
07.06.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Волгарь
2 : 0
31.05.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Ленинградец
0 : 1
27.05.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Волгарь
0 : 1
23.05.2026
Торпедо Миасс
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+