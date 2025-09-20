21 сентября на стадионе «Анненки» в Калуге состоится центральный матч десятого тура Второй лиги А, где лидер турнира «Калуга» примет ближайшего преследователя – «Торпедо Миасс». Обе команды находятся в хорошей форме и делят верхнюю часть таблицы, что придаeт противостоянию особую интригу.

«Калуга»

Хозяева уверенно начали сезон и после девяти туров занимают первое место с 19 очками. В последних пяти матчах они забили 9 голов, показывая высокий уровень реализации. Средний показатель результативности составляет 1.80 мяча за игру, что является лучшим результатом в группе. Однако проблемы с обороной остаются: 6 пропущенных мячей за тот же период и серия из пяти матчей подряд без «сухих» игр указывают на определeнную уязвимость. Несмотря на это, «Калуга» умеет добиваться результата в ключевых встречах, о чeм говорит победа над «Авангардом» в гостях (2:1) и уверенная игра против «Динамо Владивосток» (4:1).

«Торпедо Миасс»

Команда из Челябинской области показывает яркий рывок в чемпионате. После девяти туров «Торпедо» занимает второе место, отставая от лидера всего на три очка. Главная сила гостей – надeжная оборона: они не пропускают уже четыре матча подряд, а в последних пяти встречах сохранили ворота «сухими». При этом в атаке команда действует прагматично – всего 4 гола за пять игр, средний показатель 0.80 за игру. Три подряд победы позволили приблизиться к первому месту, а нулевая ничья с «Родиной-2» подтвердила умение играть на результат даже в непростых условиях.

Факты о командах

«Калуга»

Лидирует в таблице после 9 туров с 19 очками

9 забитых мячей за 5 последних игр

В среднем: 1.80 забито и 1.20 пропущено за игру

Пропускает в 5 матчах подряд

Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

«Торпедо Миасс»

2 место в таблице с 16 очками

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 0.80 забито и 0.00 пропущено за игру (последние 5)

Серия из 5 матчей без пропущенных голов

Не пропускает в 4 матчах подряд

Прогноз на матч «Калуга» – «Торпедо Миасс»

Матч обещает стать противостоянием яркой атаки и надeжной обороны. «Калуга» играет результативно и стабильно забивает, но редко оставляет свои ворота сухими. «Торпедо Миасс» наоборот, делает ставку на строгую игру в обороне, показывая минимализм в атаке. В таких условиях логично ожидать осторожный футбол с небольшим количеством голов. Хозяева будут стремиться к победе, чтобы удержаться на вершине таблицы, но и гости способны увезти очки за счeт дисциплинированной игры в защите.

