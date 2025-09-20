Введите ваш ник на сайте
«Калуга» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.10

20 сентября 2025 10:31
Калуга - Торпедо Миасс
21 сент. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

21 сентября на стадионе «Анненки» в Калуге состоится центральный матч десятого тура Второй лиги А, где лидер турнира «Калуга» примет ближайшего преследователя – «Торпедо Миасс». Обе команды находятся в хорошей форме и делят верхнюю часть таблицы, что придаeт противостоянию особую интригу.

«Калуга»

Хозяева уверенно начали сезон и после девяти туров занимают первое место с 19 очками. В последних пяти матчах они забили 9 голов, показывая высокий уровень реализации. Средний показатель результативности составляет 1.80 мяча за игру, что является лучшим результатом в группе. Однако проблемы с обороной остаются: 6 пропущенных мячей за тот же период и серия из пяти матчей подряд без «сухих» игр указывают на определeнную уязвимость. Несмотря на это, «Калуга» умеет добиваться результата в ключевых встречах, о чeм говорит победа над «Авангардом» в гостях (2:1) и уверенная игра против «Динамо Владивосток» (4:1).

«Торпедо Миасс»

Команда из Челябинской области показывает яркий рывок в чемпионате. После девяти туров «Торпедо» занимает второе место, отставая от лидера всего на три очка. Главная сила гостей – надeжная оборона: они не пропускают уже четыре матча подряд, а в последних пяти встречах сохранили ворота «сухими». При этом в атаке команда действует прагматично – всего 4 гола за пять игр, средний показатель 0.80 за игру. Три подряд победы позволили приблизиться к первому месту, а нулевая ничья с «Родиной-2» подтвердила умение играть на результат даже в непростых условиях.

Факты о командах

«Калуга»

  • Лидирует в таблице после 9 туров с 19 очками
  • 9 забитых мячей за 5 последних игр
  • В среднем: 1.80 забито и 1.20 пропущено за игру
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних встреч

«Торпедо Миасс»

  • 2 место в таблице с 16 очками
  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.80 забито и 0.00 пропущено за игру (последние 5)
  • Серия из 5 матчей без пропущенных голов
  • Не пропускает в 4 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
3
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
1.67
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
09.08.2025
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 18 тур
Калуга
1 : 3
09.06.2024
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Весна, 1 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
02.03.2024
Калуга

Прогноз на матч «Калуга» – «Торпедо Миасс»

Матч обещает стать противостоянием яркой атаки и надeжной обороны. «Калуга» играет результативно и стабильно забивает, но редко оставляет свои ворота сухими. «Торпедо Миасс» наоборот, делает ставку на строгую игру в обороне, показывая минимализм в атаке. В таких условиях логично ожидать осторожный футбол с небольшим количеством голов. Хозяева будут стремиться к победе, чтобы удержаться на вершине таблицы, но и гости способны увезти очки за счeт дисциплинированной игры в защите.

Рекомендации

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Ничья – коэффициент 2.10

2.10
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень Торпедо Миасс Калуга
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
