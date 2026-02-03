4 февраля в рамках четвертьфинала Кубка Германии «Хольштайн» примет «Штутгарт» на своем поле. Кубковая стадия традиционно добавляет интриги, а текущая форма соперников указывает на высокий потенциал результативного и напряженного матча. «Хольштайн» уверенно проходит турнирную дистанцию, регулярно забивая, тогда как «Штутгарт» подходит к игре на фоне серии побед и стабильной игры в атаке.

«Хольштайн»

«Хольштайн» выиграл три последних матча в Кубке Германии и во всех этих встречах неизменно отличался забитыми мячами. Команда не проигрывает в 8 из 10 последних матчей, демонстрируя уверенность и устойчивость к давлению. В пяти последних играх «Хольштайн» забил 8 голов и пропустил 5, в среднем отличаясь 1.60 мяча за игру. Отдельно стоит отметить серию из девяти матчей подряд с забитыми голами, а также успешную статистику против «Штутгарта», которому «Хольштайн» забивает уже в пяти очных встречах подряд.

«Штутгарт»

«Штутгарт» находится в хорошем игровом состоянии и выиграл три последних матча. В пяти предыдущих встречах команда также забила 8 голов и пропустила 5, сохраняя баланс между атакой и обороной. Средняя результативность составляет 1.60 мяча за игру, при этом «Штутгарт» забивает в трех матчах подряд и регулярно создает моменты даже в выездных играх. В очных встречах с «Хольштайном» гости также демонстрируют стабильность, забивая в трех последних матчах против этого соперника.

Факты о командах

«Хольштайн»

Побеждает в 3 последних матчах Кубка Германии

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

Забивает «Штутгарту» в 5 последних очных матчах

«Штутгарт»

Побеждает в 3 последних матчах

Забивает в среднем 1.60 гола за игру

Пропускает в среднем 1.00 гола за матч

Забивает в 3 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Хольштайн» – «Штутгарт»

Обе команды подходят к четвертьфиналу в схожей форме и с устойчивой атакующей статистикой. «Хольштайн» традиционно агрессивно действует дома и стабильно забивает, а «Штутгарт» обладает более высоким классом и опытом выступлений на высоком уровне. С учетом регулярных голов с обеих сторон и плотного характера очных встреч наиболее логичным выглядит сценарий с обменом забитыми мячами и повышенной результативностью.

Рекомендованные ставки: