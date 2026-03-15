«Реал Сосьедад» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 1.88

15 марта 2026 9:44
Реал Сосьедад - Осасуна
15 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 28 тур
1.88
Победа «Реала Сосьедад»
15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Игра в Сан-Себастьяне начнется в 23:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Пеллегрино Матараццо с 35 очками занимает 8-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 9 побед, 8 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 40:41.

Последние результаты:

  • 07.03.26 «Атлетико» – «РС» – 3:2;
  • 04.03.26 «РС» – «Атлетик» – 1:0;
  • 28.02.26 «Мальорка» – «РС» – 0:1.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 34 очка и занимает 11-е место. Подопечные Алессио Лиши добыли 9 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:32.

Предыдущие результаты:

  • 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
  • 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0;
  • 21.02.26 «Осасуна» – «Реал» – 2:1.

Очные встречи

  • 13.01.26 «РС» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3;
  • 22.11.25 «Осасуна» – «РС» – 1:3;
  • 09.10.25 «РС» – «Осасуна» – 2:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна»

Для «Сосьедада» главным матчем конца сезона станет финал Кубка Испании против «Атлетико» (18 апреля). В чемпионате еще есть шанс побороться за Лигу Конференций, равно как и у «Осасуны», но на данном этапе нас ждет битва двух середняков без особых претензий. Ввиду слабой игры «Осы» на выезде хозяева выглядят фаворитами.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.88.
  • Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.50.

Автор: Рассказов Михаил
Испания. Примера Осасуна Реал Сосьедад
