15 марта 2026 9:44
Реал Сосьедад - Осасуна
15 мар. 2026, воскресенье 23:00 | Испания. Примера, 28 тур
15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Игра в Сан-Себастьяне начнется в 23:00 (мск).
«Реал Сосьедад»
Команда Пеллегрино Матараццо с 35 очками занимает 8-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 9 побед, 8 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 40:41.
Последние результаты:
- 07.03.26 «Атлетико» – «РС» – 3:2;
- 04.03.26 «РС» – «Атлетик» – 1:0;
- 28.02.26 «Мальорка» – «РС» – 0:1.
«Осасуна»
«Осасуна» набрала 34 очка и занимает 11-е место. Подопечные Алессио Лиши добыли 9 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:32.
Предыдущие результаты:
- 07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;
- 01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0;
- 21.02.26 «Осасуна» – «Реал» – 2:1.
Очные встречи
- 13.01.26 «РС» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3;
- 22.11.25 «Осасуна» – «РС» – 1:3;
- 09.10.25 «РС» – «Осасуна» – 2:0.
Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна»
Для «Сосьедада» главным матчем конца сезона станет финал Кубка Испании против «Атлетико» (18 апреля). В чемпионате еще есть шанс побороться за Лигу Конференций, равно как и у «Осасуны», но на данном этапе нас ждет битва двух середняков без особых претензий. Ввиду слабой игры «Осы» на выезде хозяева выглядят фаворитами.
- Прогноз – П1 с кф. 1.88.
- Прогноз на точный счет – 1:0 с кф. 6.50.