15 марта в 28-м туре Примеры сыграют «Реал Сосьедад» и «Осасуна». Игра в Сан-Себастьяне начнется в 23:00 (мск).

«Реал Сосьедад»

Команда Пеллегрино Матараццо с 35 очками занимает 8-е место в Примере. «Реал Сосьедад» добыл 9 побед, 8 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 40:41.

Последние результаты:

07.03.26 «Атлетико» – «РС» – 3:2;

04.03.26 «РС» – «Атлетик» – 1:0;

28.02.26 «Мальорка» – «РС» – 0:1.

«Осасуна»

«Осасуна» набрала 34 очка и занимает 11-е место. Подопечные Алессио Лиши добыли 9 побед, 7 ничьих и потерпели 11 поражений, разница мячей – 32:32.

Предыдущие результаты:

07.03.26 «Осасуна» – «Мальорка» – 2:2;

01.03.26 «Валенсия» – «Осасуна» – 1:0;

21.02.26 «Осасуна» – «Реал» – 2:1.

Очные встречи

13.01.26 «РС» – «Осасуна» – 2:2, пен. 4:3;

22.11.25 «Осасуна» – «РС» – 1:3;

09.10.25 «РС» – «Осасуна» – 2:0.

Прогноз на матч «Реал Сосьедад» – «Осасуна»

Для «Сосьедада» главным матчем конца сезона станет финал Кубка Испании против «Атлетико» (18 апреля). В чемпионате еще есть шанс побороться за Лигу Конференций, равно как и у «Осасуны», но на данном этапе нас ждет битва двух середняков без особых претензий. Ввиду слабой игры «Осы» на выезде хозяева выглядят фаворитами.