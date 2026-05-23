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24 мая в рамках 17-го тура бразильской Серии A встретятся «Мирассол» и «Флуминенсе». Хозяева занимают 19-е место (зона вылета) с 13 очками после 15 туров. Гости располагаются на 3-й строчке с 30 очками – борьба за Лигу чемпионов. Разница в классе и мотивации колоссальная.

«Мирассол»

«Мирассол» – аутсайдер, который пропускает в 15 последних матчах подряд! Это катастрофическая серия. Оборона просто не существует. Атака при этом работает неплохо: 8 голов за последние 5 игр (1.60 в среднем), забивают в 7 последних матчах подряд. Игор Формига (4 гола) – главная надежда.

Дома команда не проигрывает в 6 из 8 последних матчей – это позитив. Но против топ-клуба с такой обороной шансов мало. В первом круге «Мирассол» уступил «Флуминенсе» (0:1) на выезде.

«Флуминенсе»

«Флу» – одна из лучших команд лиги: 3-е место, 30 очков, три победы подряд. Атака мощная – 1.80 гола за игру, Джон Кеннеди (13 голов) – настоящий бомбардир. Проблема в обороне: пропускают в 8 последних матчах подряд (1.20 в среднем). Это позволяет соперникам забивать даже в проигранных матчах.

В гостях «Флуминенсе» играет уверенно. В личных встречах с «Мирассолом» – 1 победа и 1 поражение, но сейчас класс и форма на стороне гостей.

Факты о командах:

«Мирассол»

Занимает 19-е место (зона вылета), 13 очков

Пропускает в 15 последних матчах подряд – ужас

Забивает в 7 последних матчах подряд

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Игор Формига (4 гола)

«Флуминенсе»

Занимает 3-е место, 30 очков – борьба за Лигу чемпионов

Три победы подряд

Забивает в 5 последних матчах подряд

Пропускает в 8 последних матчах подряд

В среднем: 1.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Джон Кеннеди (13 голов)

История личных встреч

В двух последних очных встречах – по одной победе (1:0 у «Флуминенсе», 2:1 у «Мирассола»)

Прогноз на матч «Мирассол» – «Флуминенсе»

«Мирассол» обречeн – 15 матчей подряд с пропущенными голами. Против атаки «Флуминенсе» (1.80 гола за игру) это фатально. Хозяева забивают сами (7 матчей подряд), так что гол престижа, скорее всего, будет.

«Флуминенсе» в отличной форме, гонится за лидерами. Гости должны побеждать, но их оборона тоже дырявая (8 матчей с пропущенными). Ожидаем результативный матч с победой фаворита и голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки: