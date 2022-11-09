- 19 февраля
- 18:09 Винисиус: «Оскорбления в мой адрес продолжаются. Как и мои танцы» 1
- 15:05 Винисиуса назвали «сыном шлюхи» во время минуты молчания перед матчем с «Осасуной» 2
- 14:02 «Трахни себя, сукин сын». Винисиус оскорбил судью матча «Осасуна» – «Реал» 6
- 01:05 Примера. «Реал» в гостях обыграл «Осасуну» (2:0), отставание от «Барсы» – 5 очков
- 29 января
- 20:05 Примера. Гола Сауля хватило «Атлетико» для победы над «Осасуной» (1:0)
- 26 января
- 08:08 Кубок Испании. «Севилья» вылетела от «Осасуны» (1:2), памплонцы вышли в 1/2 финала впервые за 18 лет
- 20 января
- 15:33 Жеребьевка Кубка Испании. «Реал» сыграет с «Атлетико» в 1/4 финала и другие пары 5
- 9 ноября 2022
- 09:55 «Я *** твою гребаную мать!». Пике в матче с «Осасуной» получил красную карточку за оскорбления 9
- 08:22 Левандовскому грозит трехматчевая дисквалификация за поведение в матче с «Осасуной» 3
- 01:22 Примера. «Барса» добилась волевой победы над «Осасуной», играя вдесятером с 30-й минуты 7
- 01:14 Фото Пике был удален в перерыве матча с «Осасуной». Это последняя игра в его карьере 3
- 00:57 Левандовски получил красную карточку на 30-й минуте матча с «Осасуной»
- 8 ноября 2022
- 20:58 Где смотреть «Осасуна» – «Барселона»: во сколько прямая трансляция матча, Примера 8 ноября
- 7 ноября 2022
- 17:54 Пике, объявивший о завершении карьеры, попал в заявку «Барселоны» на матч с «Осасуной» 2
- 3 октября 2022
- 07:51 Бензема не забил 5 из 15 пенальти в 2022 году, 3 из них – в ворота «Осасуны»
- 2 октября 2022
- 23:55 Примера. «Реал» впервые потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной». Бензема не забил пенальти 1