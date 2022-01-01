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Ла Лига 2026/2027
Команды
Осасуна
€ 78 млн
Осасуна
Памплона
Ла Лига 2026/2027
Стадион:
Эль Садар
Сайт:
http://www.osasuna.es
Тренер:
Луис Мигель Рамис
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Атлетико» – «Осасуна»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Испании 2026/2027
09:18
«Осасуна» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Осасуна» – «Эспаньол»: кто победит в матче 5 тура чемпионата Испании 2026/2027
11 сентября
«Алавес» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Алавес» – «Осасуна»: кто победит в матче 4-го тура Ла Лиги 2026/2027
5 сентября
Трансляция
«Осасуна» – «Хетафе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Сельта» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Сельта» – «Осасуна»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Осасуна» – «Леванте»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 августа 2026
24 августа
«Осасуна» – «Леванте»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027
23 августа
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
18 июня
1
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
18 июня
За игрока сборной Испании предложили 35+5 миллионов, половину денег получит «Реал»
12 июня
Владелец «Осасуны» поставил 1,1 миллиона на вылет команды из Примеры
10 июня
2
Клуб Примеры расстался с россиянином из своей второй команды
3 июня
Перес выбрал три трансферных цели для «Реала»
29 мая
1
Обнародована заявка сборной Испании на ЧМ-2026, в ней нет игроков «Реала»
25 мая
3
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
Трансляция
«Осасуна» – «Эспаньол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Осасуна» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 мая 2026
12 мая
«Осасуна» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 12 мая 2026 с коэффициентом 1.65
11 мая
Трансляция
«Леванте» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 мая 2026
8 мая
«Леванте» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.70
7 мая
Примера. «Барселона» обыграла «Осасуну» и может стать чемпионом в Эль Класико
2 мая
1
Трансляция
«Осасуна» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
«Осасуна» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2026 с коэффициентом 2.15
1 мая
Трансляция
«Осасуна» – «Севилья»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026
26 апреля
«Осасуна» – «Севилья»: прогноз и ставки на матч 26 апреля 2026 с коэффициентом 1.70
26 апреля
Трансляция
«Атлетик» – «Осасуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026
21 апреля
«Атлетик» – «Осасуна»: прогноз и ставки на матч 21 апреля 2026 с коэффициентом 3.15
20 апреля
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