Реклама 18+ | Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

2 мая в 34-м туре Примеры сыграют «Осасуна» и «Барселона». Матч в Памплоне начнется в 22:00 (мск).

«Осасуна»

Команда Алессио Лиши с 42 очками занимает 9-е место в Примере. «Осасуна» добыла 11 побед, 9 ничьих и потерпела 13 поражений, разница мячей – 39:40.

Последние результаты:

26.04.26 «Осасуна» – «Севилья» – 2:1;

21.04.26 «Атлетик» – «Осасуна» – 1:0;

12.04.26 «Осасуна» – «Бетис» – 1:1.

«Барселона»

«Барселона» с 85 очками лидирует в Примере и мчится к чемпионству. Подопечные Ханса-Дитера Флика добыли 28 побед, 1 ничью и потерпели 4 поражения при разнице 87:30.

Предыдущие результаты:

25.04.26 «Хетафе» – «Барселона» – 0:2;

22.04.26 «Барселона» – «Сельта» – 1:0;

14.04.26 «Атлетико» – «Барселона» – 1:2.

Очные встречи

13.12.25 «Барселона» – «Осасуна» – 2:0;

27.03.25 «Барселона» – «Осасуна» – 3:0;

28.09.24 «Осасуна» – «Барселона» – 4:2.

Прогноз на матч «Осасуна» – «Барселона»

В случае победы в Памплоне и невыигрыша «Реала» «Барселона» станет чемпионом уже в этом туре. Даже если этого не произойдет, титул от каталонцев никуда не денется. А вот «Осасуна» всего на 2 очка отстает от зоны еврокубков и настроена отложить триумф сине-гранатовых – тем более, «Барса» в гостях не безгрешна.