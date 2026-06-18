Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»

У «Реала» не будет права обратного выкупа вингера Виктора Муньоса из «Ливерпуля» следующим летом.

Все 100% прав на футболиста принадлежат мерсисайдцам.

У «Мадрида» есть только право преимущественного выкупа футболиста в случае поступления предложений по игроку, однако в такой ситуации окончательное решение остается за самим вингером.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активировал отступные за игрока «Осасуны» Муньоса, 50% прав на которого принадлежат «Реалу». Сумма сделки составила 40 миллионов евро, мадридцы получили 20 миллионов. Сообщалось также, что «Реал» также сохранил за собой пункт об обратном выкупе испанца следующим летом, однако теперь эта информация опровергнута.