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  • Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»

Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»

Вчера, 13:18

У «Реала» не будет права обратного выкупа вингера Виктора Муньоса из «Ливерпуля» следующим летом.

Все 100% прав на футболиста принадлежат мерсисайдцам.

У «Мадрида» есть только право преимущественного выкупа футболиста в случае поступления предложений по игроку, однако в такой ситуации окончательное решение остается за самим вингером.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» активировал отступные за игрока «Осасуны» Муньоса, 50% прав на которого принадлежат «Реалу». Сумма сделки составила 40 миллионов евро, мадридцы получили 20 миллионов. Сообщалось также, что «Реал» также сохранил за собой пункт об обратном выкупе испанца следующим летом, однако теперь эта информация опровергнута.

  • 22-летний Муньос в минувшем сезоне провел за «Осасуну» 36 матчей, забил 7 голов, сделал 5 ассистов.
  • Он входит в состав сборной Испании на ЧМ-2026.

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«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов 1
Источник: страница Фабрицио Романо в соцсети X
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Осасуна Реал Ливерпуль Муньос Виктор
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