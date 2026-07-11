«Спартак» заплатит 6 миллионов за испанского футболиста

В Испании подтвердили готовящийся переход Виктора Парады из «Алавеса» в «Спартак».

Испанский клуб рассчитывал заработать на игроке не менее 5 миллионов евро, но, по информации Marca, получит даже больше.

Красно-белые заплатят за флангового защитника 6 миллионов евро + бонусы.