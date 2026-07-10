«Барселона» берет кредит на летние трансферы

«Барселона» запросила финансирование в размере 210 миллионов евро для укрепления состава в летнее трансферное окно.
Спортивный департамент клуба и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают, что команде необходимо серьезное усиление для борьбы за все трофеи в следующем сезоне, особенно за Лигу чемпионов. В двух последних розыгрышах каталонцам хватало уровня для победы в Ла Лиге, но не для успеха в главном еврокубке.
Финансирование будет предоставлено под будущие доходы от продажи телевизионных прав. Технически это облигации, а не кредит. Небольшая часть средств пойдет на выплату зарплат и повседневные расходы клуба, однако основная сумма будет направлена на трансферы.
- «Барселона» работает над тремя приобретениями: нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом, защитником Жоау Канселу и вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми. Переход последнего находится на финишной прямой.
- Сделку по Альваресу клуб планирует активизировать после окончания чемпионата мира. По Канселу осталось урегулировать вопросы с налоговыми органами.
- Кроме того, каталонцы уже закрыли трансфер Энтони Гордона за 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
Источник: Marca