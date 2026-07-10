«Барселона» берет кредит на летние трансферы

«Барселона» запросила финансирование в размере 210 миллионов евро для укрепления состава в летнее трансферное окно.

Спортивный департамент клуба и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают, что команде необходимо серьезное усиление для борьбы за все трофеи в следующем сезоне, особенно за Лигу чемпионов. В двух последних розыгрышах каталонцам хватало уровня для победы в Ла Лиге, но не для успеха в главном еврокубке.

Финансирование будет предоставлено под будущие доходы от продажи телевизионных прав. Технически это облигации, а не кредит. Небольшая часть средств пойдет на выплату зарплат и повседневные расходы клуба, однако основная сумма будет направлена на трансферы.