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«Барселона» берет кредит на летние трансферы

10 июля, 01:42
1

«Барселона» запросила финансирование в размере 210 миллионов евро для укрепления состава в летнее трансферное окно.

Спортивный департамент клуба и главный тренер Ханс-Дитер Флик считают, что команде необходимо серьезное усиление для борьбы за все трофеи в следующем сезоне, особенно за Лигу чемпионов. В двух последних розыгрышах каталонцам хватало уровня для победы в Ла Лиге, но не для успеха в главном еврокубке.

Финансирование будет предоставлено под будущие доходы от продажи телевизионных прав. Технически это облигации, а не кредит. Небольшая часть средств пойдет на выплату зарплат и повседневные расходы клуба, однако основная сумма будет направлена на трансферы.

  • «Барселона» работает над тремя приобретениями: нападающим «Атлетико» Хулианом Альваресом, защитником Жоау Канселу и вингером дортмундской «Боруссии» Каримом Адейеми. Переход последнего находится на финишной прямой.
  • Сделку по Альваресу клуб планирует активизировать после окончания чемпионата мира. По Канселу осталось урегулировать вопросы с налоговыми органами.
  • Кроме того, каталонцы уже закрыли трансфер Энтони Гордона за 70 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

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Источник: Marca
Испания. Примера Барселона
Комментарии (1)
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алдан2014
1783663575
У них все клубы в долг живут? Хорошо нашим,госкорпорации башляют
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