Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбила капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

Команды встречались в 1/8 финала ЧМ-2026.

Французы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе с пенальти.

После матча нападающий «Реала» обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мяч.

«Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый.

Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности.

Единственное, в чем многие упрекнули бы сборную Парагвая – это то, что никто не дал ему пощечину публично после матча. И это несмотря на то, что я не любительница футбола.

Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Орландо Хиль должен был показать ему средний палец», – написала Амарилья в соцсетях.

Мбаппе ответил сенатору: «Мадам Селеста Амарилья, вы презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего турнира источала страсть и честь.

Из-за вашей неосведомленности и вашего откровенного расизма весь мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили во время этого чемпионата мира, – они уступили место некомпетентной даме, которая создает для своей страны худший имидж.

Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».

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