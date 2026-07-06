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  • Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»

Мбаппе вступил в перепалку с сенатором Парагвая: «Недостойная и презренная женщина»

Вчера, 21:19
7

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья оскорбила капитана сборной Франции Килиана Мбаппе.

  • Команды встречались в 1/8 финала ЧМ-2026.
  • Французы выиграли со счетом 1:0 благодаря голу Мбаппе с пенальти.
  • После матча нападающий «Реала» обозвал игрока Парагвая и не пожал руку вратарю, бросившему в него мяч.

«Колонизированный камерунец, упорно притворяющийся французом. Высокомерный, разбогатевший и уродливый.

Весь матч он нервничал и был до смерти напуган, как и вся его команда, они не смогли забить ни одного гола и победили по счастливой случайности.

Единственное, в чем многие упрекнули бы сборную Парагвая – это то, что никто не дал ему пощечину публично после матча. И это несмотря на то, что я не любительница футбола.

Парень не научился даже писать, пил кокосовое молоко вместо материнского, а самыми образованными из тех, кого он слышал, были шимпанзе. Орландо Хиль должен был показать ему средний палец», – написала Амарилья в соцсетях.

Мбаппе ответил сенатору: «Мадам Селеста Амарилья, вы презренная женщина, недостойная своей должности. Вы не представляете Парагвай, эту страну, которая на протяжении всего турнира источала страсть и честь.

Из-за вашей неосведомленности и вашего откровенного расизма весь мир уже забыл о пути и исторических усилиях, которые ваши игроки приложили во время этого чемпионата мира, – они уступили место некомпетентной даме, которая создает для своей страны худший имидж.

Я никогда не позволю таким людям, как она, свободно распространять свою ненависть и расизм по всему миру».

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Источник: твиттер Килиана Мбаппе
Чемпионат мира Испания. Примера Реал Франция Парагвай Мбаппе Килиан
Комментарии (7)
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rokhumov
1783362226
Комментарий скрыт модератором
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Император 1
1783362261
Даже Мбаппе лучше этой...
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R_a_i_n
1783362923
Парадокс какой-то. Этот чемпионат бьёт рекорды по дерьму.
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Willow
1783362975
Бабы дуры не потому что дуры, а потому что бабы © Зинаида Тракторенко. Ну и черепашка, написал бы какой-нибудь транс(прости Господи его)гендер, то ни ответил бы
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Галина Бронемясова
1783365427
кто смотрел этот матч (не я) - все, как один, пишут, что парагвай играл максимально грязно. ну я им верю. так чего она гундосит?
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Plyash
1783369092
Если сенатор Парагвая говорит такие слова о футболисте на весь мир , значит , в самом Парагвае явные пробелы в структуре управления государством . Баба явно зажравшаяся обезьяна , любящая бананы , но её тупые предки , в отличие от родственников Мбаппе , пару веков назад не смогли попасть в гейропу .
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VVM1964
1783370457
Достойно ответил !...
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