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  • У клуба Роналду финансовые трудности, Месси оказался бразильцем, громкий трансфер «Реала», неудачный дебют Джикии и другие новости

У клуба Роналду финансовые трудности, Месси оказался бразильцем, громкий трансфер «Реала», неудачный дебют Джикии и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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