У клуба Роналду финансовые трудности, Месси оказался бразильцем, громкий трансфер «Реала», неудачный дебют Джикии и другие новости

Игроки клуба РПЛ недовольны новым логотипом

Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России

Известны требования «Спартака» по Барко

Месси оказался частично бразильцем

У «Балтики» трудности с продлением контракта Талалаева

Стали известны долги «Аль-Насра» – у клуба Роналду серьезные финансовые проблемы

«Родина» хочет подписать игроков «Зенита» и «Динамо»

Бориско проходит медосмотр в ЦСКА

Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду

«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й

Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»

«Барселона» заинтересовалась защитником «Динамо»

Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара

«Кусок дерьма»: Неймар повздорил с двумя молодыми игроками «Сантоса»

РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» (3:1), играя с 18-й минуты в большинстве