У клуба Роналду финансовые трудности, Месси оказался бразильцем, громкий трансфер «Реала», неудачный дебют Джикии и другие новости

Игроки клуба РПЛ недовольны новым логотипом
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
Известны требования «Спартака» по Барко
Месси оказался частично бразильцем
У «Балтики» трудности с продлением контракта Талалаева
Стали известны долги «Аль-Насра» – у клуба Роналду серьезные финансовые проблемы
«Родина» хочет подписать игроков «Зенита» и «Динамо»
Бориско проходит медосмотр в ЦСКА
Познер хочет взять интервью у Месси и Роналду
«Ахмат» рикошетом от Джикии забил гол на 83-й минуте – защитник дебютировал за «Локо», выйдя на 82-й
Фабрицио Романо сообщил о громком трансфере «Реала»
«Барселона» заинтересовалась защитником «Динамо»
Российский футбольный клуб потерял почти все имущество в результате пожара
«Кусок дерьма»: Неймар повздорил с двумя молодыми игроками «Сантоса»
РПЛ. «Краснодар» победил «Рубин» (3:1), играя с 18-й минуты в большинстве