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Судья матча «Оренбург» – «Ростов» забыл правила

Вчера, 22:33
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Арбитр матча 1-го тура РПЛ «Оренбург»«Ростов» (2:1) Никита Новиков допустил грубую ошибку.

«89-я минута. Вратарь выполняет штрафной удар. Судье кажется, что он тянет время. Судья... начинает обратный отсчет.

Видимо, нервы. Запарка. Новое правило обратного отсчета НЕ касается штрафного удара. Зря Новиков так поступил», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

  • «Оренбург» вырвал победу на 90+4 минуте.
  • Забил новичок Андрей Касаджиков.
  • У «Ростова» единственный гол забил защитник Виктор Мелехин.

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Источник: телеграм-канал Александра Боброва
Россия. Премьер-лига Ростов Оренбург Новиков Никита
Комментарии (1)
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1785096363
Надо ему как в анекдоте. Капитан судна 30 лет, всходя на его борт, отворачивался, доставал какую-то бумажку из кармана кителя,шевелил губами, прятал её и уходил на мостик, или каюту.Пришёл его смертный час в море, и весь командный состав ринулся к нему, чтобы узнать, что в этой волшебной записке.Первый помощник дрожащими руками достал из кармана кителя записку и прочитал :"Помни,Василич : впереди нос, сзади-корма!".
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