Судья матча «Оренбург» – «Ростов» забыл правила

Арбитр матча 1-го тура РПЛ «Оренбург» – «Ростов» (2:1) Никита Новиков допустил грубую ошибку.

«89-я минута. Вратарь выполняет штрафной удар. Судье кажется, что он тянет время. Судья... начинает обратный отсчет.

Видимо, нервы. Запарка. Новое правило обратного отсчета НЕ касается штрафного удара. Зря Новиков так поступил», – написал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.