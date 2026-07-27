Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме

Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме

Вчера, 20:15
10

«Нижний Новгород» приобретет вратаря «Зенита» Евгения Латышонка и сразу отправит его в аренду в «Балтику».

Латышонок уже хорошо знаком с Калининградом: в сезоне-2023/24 он выступал за «Балтику», отразил 71% ударов по воротам и помог команде дойти до суперфинала FONBET Кубка России, сохранив сухими ворота в матче со «Спартаком» по ходу турнира.

  • 28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
  • Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
  • Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.

Еще по теме:
«Родина» хочет подписать игроков «Зенита» и «Динамо» 1
ЦСКА и «Балтика» получат новых вратарей 9
У зенитовца Латышонка есть 2 варианта в Москве 11
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Россия. PARI Первая лига Зенит Балтика Нижний Новгород Латышонок Евгений
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
life85
1785174128
А для чего это Нижнему?
Ответить
Garrincha58
1785174218
очередная глупая ошибка Зенита
Ответить
Номэд
1785175461
Очередной российский игрок, загубивший карьеру в питоросятнике.
Ответить
...короче
1785175875
...прошла его куражная волна, другая вряд ли уже будет...
Ответить
рылы
1785176300
схема и правда сложная, без пол-литры не разберёшься (в тарасофке - пол-литра косорыловки). это чего это получается? он сперва переходит в нижний, а те его отправляют в балтику в аренду? кто-нибудь знает: это так? мы к такой сложности не были готовы) прям 80lvl)
Ответить
ТяжелаяАртиллерия
1785176955
Великая схема "Утром деньги, вечером стулья" побеждена. И кем бы вы думали, не Зенитом, а Балтикой!
Ответить
Томик
1785177837
Как быстро кони загубят следующего вратаря "Балтики"?
Ответить
шахта Заполярная
1785178294
Загубил парень себе карьеру на вонючих болотах, получится возобновить, вопрос?
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1785179130
Семака по сложной схеме в Уфу и Тимощука следом!! Засиделись в Зените эти работнички!! Игры у клуба нет, третий сезон ,несмотря что и выиграли крупно у Акрона..
Ответить
Главные новости
Быстров раскритиковал «Динамо»: «С такой политикой точно не станет чемпионом»
00:40
Макаров из «Крыльев» сравнил себя с Роббеном
00:27
1
Аршавин определил лучшего футболиста «Спартака»: «Очень круто стал играть»
Вчера, 23:50
1
Карпов сообщил об уходе важного игрока «Зенита» – он перестал устраивать Семака
Вчера, 23:36
3
В «Спартаке» прокомментировали возможный уход Барко
Вчера, 23:30
1
Дембеле ответил на предложение «Аль-Хиляля»
Вчера, 23:21
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 22:53
4
Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом
Вчера, 22:42
3
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
Вчера, 22:41
3
Все новости
Все новости
39-летний Глушаков раскрыл секрет роста волос
00:15
Директор «Балтики» публично поспорил с Талалаевым
Вчера, 23:18
1
Быстров высказался о возможном уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 23:12
3
Прояснился вопрос с возвращением Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
4
Новая информация о трансфере Карпукаса в «Зенит»
Вчера, 22:53
4
Стало известно, уйдет ли Батраков из «Локо» летом
Вчера, 22:42
3
Форварда «Краснодара» назвали «говном»
Вчера, 22:41
3
Пономареву противны паузы на водопой: «Мы в Ташкенте играли в плюс 40 – и ничего»
Вчера, 22:05
3
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
Вчера, 21:38
4
80-летний Бышовец высказался о возвращении к тренерской работе
Вчера, 20:33
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
Вчера, 20:15
10
Впечатления Карпина от ЧМ-2026
Вчера, 19:37
Форварда «Спартака» сравнили с Кейном
Вчера, 19:11
8
В ЦСКА может появиться форвард Жуан
Вчера, 18:57
4
ЖФК «Спартак» повторил победный перформанс мужской команды
Вчера, 18:45
3
Тренер «Балтики» заявил, что игроки команды не способны стать чемпионами
Вчера, 18:17
10
Комментарий агента Головина насчет трансфера в «Зенит»
Вчера, 17:59
РФС определил, верно ли не удален Соболев в матче «Зенит» – «Спартак»
Вчера, 17:43
27
«Ахмат» пошел в CAS
Вчера, 17:29
1
ЭСК определил, верно ли назначен пенальти в ворота «Спартака» в матче за Суперкубок
Вчера, 17:16
12
ЭСК РФС: Барриос должен был получить красную карточку в матче со «Спартаком»
Вчера, 16:51
42
Семин ответил, можно ли считать «Спартак» главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство
Вчера, 16:46
6
Умяров раскрыл клуб, в котором проведет сезон-2026/27
Вчера, 16:33
1
Стало известно состояние 40-летнего Акинфеева – он может пропустить 1-й круг РПЛ
Вчера, 16:23
5
Семин назвал команды, которые понравились ему в 1-м туре РПЛ
Вчера, 15:55
2
Реакция Ловчева на 3:0 «Спартака» с «Родиной»
Вчера, 15:31
4
В ЦСКА объяснили, зачем покупают Бориско
Вчера, 15:22
9
Умяров отреагировал на слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
Вчера, 15:13
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+