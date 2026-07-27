Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме

«Нижний Новгород» приобретет вратаря «Зенита» Евгения Латышонка и сразу отправит его в аренду в «Балтику».
Латышонок уже хорошо знаком с Калининградом: в сезоне-2023/24 он выступал за «Балтику», отразил 71% ударов по воротам и помог команде дойти до суперфинала FONBET Кубка России, сохранив сухими ворота в матче со «Спартаком» по ходу турнира.
- 28-летний Латышонок в минувшем сезоне провел 13 матчей за «Зенит», пропустил 12 голов, провел 5 игр на ноль.
- Срок его контракта с клубом рассчитан до середины 2028 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова