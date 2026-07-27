Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме

«Нижний Новгород» приобретет вратаря «Зенита» Евгения Латышонка и сразу отправит его в аренду в «Балтику».

Латышонок уже хорошо знаком с Калининградом: в сезоне-2023/24 он выступал за «Балтику», отразил 71% ударов по воротам и помог команде дойти до суперфинала FONBET Кубка России, сохранив сухими ворота в матче со «Спартаком» по ходу турнира.