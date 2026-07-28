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  • Роналду станет актером, судья финала ЧМ-2026 завершил карьеру, игрока «Зенита» должны были удалить со «Спартаком» и другие новости

Роналду станет актером, судья финала ЧМ-2026 завершил карьеру, игрока «Зенита» должны были удалить со «Спартаком» и другие новости

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Источник: «Бомбардир»
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