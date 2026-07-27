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Определен лучший гол ЧМ-2026

Вчера, 19:53
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Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал обладателем приза за лучший гол чемпионата мира-2026. Победителя определили болельщики в голосовании, организованном ФИФА.

Кабрал забил этот мяч в матче 1/16 финала против Аргентины. Африканская команда уступила в дополнительное время со счетом 2:3, однако на 103-й минуте защитник ложным движением убрал полузащитника Алексиса Мак Аллистера и закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.

  • В голосовании Кабрал опередил нападающего сборной Узбекистана Элдора Шомуродова, занявшего второе место, и форварда Гаити Вильсона Изидора, замкнувшего тройку.
  • На награду также претендовали Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Джуд Беллингем и Ферран Торрес.
  • ЧМ-2026 выиграла Испания, победив Аргентину в финале (1:0).

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Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Португалия. Примейра Бенфика Кабо-Верде Лопеш Кабрал Сидни
Комментарии (1)
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TOMSON
1785174904
Из того, что видел действительно лучший. И по важности и по красоте. Аргентинцы после него, мягко скажем были шокированы.
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