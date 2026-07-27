Определен лучший гол ЧМ-2026

Защитник сборной Кабо-Верде Сидни Кабрал стал обладателем приза за лучший гол чемпионата мира-2026. Победителя определили болельщики в голосовании, организованном ФИФА.

Кабрал забил этот мяч в матче 1/16 финала против Аргентины. Африканская команда уступила в дополнительное время со счетом 2:3, однако на 103-й минуте защитник ложным движением убрал полузащитника Алексиса Мак Аллистера и закрутил мяч в верхний угол ворот Эмилиано Мартинеса.