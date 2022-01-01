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Кабо-Верде
Сборная Кабо-Верде по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Тренер:
Педру «Бубишта» Бриту
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Таблица
Вратарь Кабо-Верде Возинья едва не переехал в РПЛ
26 августа
3
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
Топ-10 игроков ЧМ-2026 по версии Международной ассоциации спортивной прессы
21 июля
1
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Аршавин выявил феноменального игрока на ЧМ-2026 – это не Месси
17 июля
1
Реакция Пономарева на слова Плющенко-младшего, что Возинья лучше Яшина
7 июля
11
Шалимов – о Кабо-Верде на ЧМ-2026: «Нахрен они там нужны?»
7 июля
14
Сын Плющенко: «Для меня Возинья лучше Яшина»
6 июля
25
Фото
Месси встал на колени перед игроком из РПЛ
4 июля
4
Обращение Месси к 40-летнему вратарю Кабо-Верде Возинье
4 июля
Видео
Игроки Кабо-Верде выстроились в очередь, чтобы сфотографироваться с Месси
4 июля
Месси прокомментировал трудную победу сборной Аргентины над Кабо-Верде
4 июля
1
Сборная Кабо-Верде стала автором уникального достижения на ЧМ
4 июля
Генич призвал проверить на допинг сборную-участницу ЧМ-2026
4 июля
10
Месси оторвался от Роналду и Мбаппе по двум рекордным показателям ЧМ
4 июля
2
У вратаря Возиньи больше обводок в плей-офф ЧМ-2026, чем у Роналду
4 июля
Канчельскис дал прогноз, будет ли Аргентина в финале ЧМ-2026
4 июля
2
Месси обновил еще один рекорд чемпионата мира
4 июля
1
Реакция Хабиба на трудную победу Аргентины над Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
4 июля
6
Видео
Месси давал интервью с шишкой на лбу после победы над Кабо-Верде
4 июля
8
Месси стал автором уникального достижения на ЧМ
4 июля
2
Тренер Аргентины Скалони высказался о трудной победе над Кабо-Верде
4 июля
Месси установил рекорд чемпионатов мира – Мбаппе может повторить его
4 июля
Месси обновил рекорд по голевой серии на ЧМ
4 июля
Вратарь Кабо-Верде Возинья прокомментировал поражение от Аргентины
4 июля
ЧМ-2026. Аргентина в экстра-тайме победила Кабо-Верде (3:2), у Месси 1+1
4 июля
24
Трансляция
Аргентина – Кабо-Верде: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 июля 2026
3 июля
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Где смотреть матч Аргентина – Кабо-Верде: во сколько прямая трансляция 4 июля 2026
3 июля
Аргентина – Кабо-Верде: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
3 июля
1
2
3
4
5
Главные новости
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
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