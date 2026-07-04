Месси установил рекорд чемпионатов мира – Мбаппе может повторить его

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси открыл счет в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2).

Он достиг отметки в семь забитых мячей на текущем чемпионате мира, повторив свой результат на ЧМ-2022.

Месси стал первым футболистом в истории с 7 голами на двух разных мундиалях.

Если Килиан Мбаппе отличится еще раз на ЧМ-2026, то повторит это достижение. У 27-летнего француза 8 мячей на ЧМ-2022 и 6 – на этом турнире.

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