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Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего

Вчера, 15:23
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о продлении контракта хоккеиста Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Меня не удивило, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Я общался с ним до его отъезда в Турцию и уже тогда понял, что контракт он продлит. Рад за него. Ему осталось побить еще один рекорд Гретцки, а потом можно и еще лет на 10 контракт продлить.

Но знаете, что меня больше всего бесит? Когда люди начинают критиковать Роналду, Месси, того же Овечкина. Эти люди сами должны решать, когда им заканчивать карьеру. Они очень многое сделали для спорта в целом.

В Аргентине как скажет Месси, так и будет. В Португалии как скажет Роналду, так и будет. И так должно быть! Футбольные люди это понимают, а нефутбольные, такие как Рангник и Нагельсманн, конечно, этого не поймут.

То же самое и с Овечкиным. Не он должен подстраиваться под «Вашингтон», а клуб – под него. Если он захочет, то подпишет еще один контракт, – сказал Мостовой.

  • Срок контракта 41-летнего нападающего Криштиану Роналду с «Аль-Насром» рассчитан до середины 2027 года. Соглашение 39-летнего форварда Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2028-го.
  • 1 июля срок прежнего соглашения Овечкина с «Вашингтоном» истек, россиянин получил статус неограниченно свободного агента. В четверг Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на один год, 40‑летний форвард может заработать до 9 миллионов долларов.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат мира США. МЛС Австрия Германия Интер Майами Аль-Наср Месси Лионель Роналду Криштиану Рангник Ральф Нагельсман Юлиан Мостовой Александр
Комментарии (4)
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1783082317
Ты и без этого бесноватый.ТОлько непонятно тогда, почему ты сам критикуешь людей,к профессии которых отношения не имеешь?
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Vitaga
1783082610
с чего Мостовой стал делить на футбольных и не футбольных людей? ну поиграл он в средних клубах в Европе. подурачился в сборной. титулов не заимел. есть куда более заслуженные люди у нас в стране и так себя не противопоставляют. много заслуженных детских тренеров много людей еще кто отдал свою жизнь футболу пусть и на низком уровне - и что ? они все не футбольные люди? потому что один недоумок отказал им в этом?
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pasha-ansh@mail.ru
1783101621
Саше опять корона надавила, сам был средненьким игроком, в гейроппе играл за средненькие клубы а возомнил себя не меньше чем Пеле, ему давно уже нужно провериться у психолога а может у нарколога
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Бумбраш
1783102294
Самое главное,чтобы футбольные люди высказывались,или царь им устроит)))
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