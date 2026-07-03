Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о продлении контракта хоккеиста Александра Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз».

«Меня не удивило, что Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном». Я общался с ним до его отъезда в Турцию и уже тогда понял, что контракт он продлит. Рад за него. Ему осталось побить еще один рекорд Гретцки, а потом можно и еще лет на 10 контракт продлить.

Но знаете, что меня больше всего бесит? Когда люди начинают критиковать Роналду, Месси, того же Овечкина. Эти люди сами должны решать, когда им заканчивать карьеру. Они очень многое сделали для спорта в целом.

В Аргентине как скажет Месси, так и будет. В Португалии как скажет Роналду, так и будет. И так должно быть! Футбольные люди это понимают, а нефутбольные, такие как Рангник и Нагельсманн, конечно, этого не поймут.

То же самое и с Овечкиным. Не он должен подстраиваться под «Вашингтон», а клуб – под него. Если он захочет, то подпишет еще один контракт, – сказал Мостовой.