Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Юлиан Нагельсман
Юлиан Нагельсман
Германия
23 июля 1987 (39)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Раскрыт приоритетный кандидат на замену Спаллетти в «Ювентусе»
31 октября
2
В руководстве «Манчестер Юнайтед» произошел раскол из-за выбора тренера на замену Кэррику
22 октября
4
Экс-тренер «Баварии» может возглавить «Манчестер Юнайтед»
22 октября
Ловчев вынес вердикт Нагельсману
9 июля
5
Мостовой – о Нагельсмане: «Не дай бог увидеть в РПЛ этого шарлатана»
4 июля
11
Раскрыт размер компенсации Нагельсману за увольнение из сборной Германии
4 июля
4
Реакция Мостового на увольнение Нагельсмана из сборной Германии
3 июля
4
Мостовой сказал, какая критика бесит его больше всего
3 июля
5
Немецкий футбольный союз назвал главного кандидата на пост тренера сборной Германии
3 июля
Тренер сборной Германии ушел в отставку после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026
3 июля
5
Принято решение по главному тренеру сборной Германии
3 июля
4
Видео
Мостовой сочинил стих о Нагельсмане
2 июля
6
Мостовой раскритиковал тренера сборной ЧМ-2026: «Совершенно бессовестный человек»
2 июля
6
Клопп может получить новое назначение
1 июля
5
Нагельсман высказался о будущем в сборной Германии после вылета с ЧМ-2026
30 июня
10
Нагельсман исключил Германию из числа первоклассных сборных
30 июня
28
Тренер сборной Германии назвал скандальным решение судьи после вылета с ЧМ-2026
30 июня
26
Мостовой нашел «нефутбольного человека» среди тренеров ЧМ-2026: «Напоминает мне Мусаева»
26 июня
13
Тренер сборной Германии резко высказался после поражения от Эквадора
26 июня
4
Нагельсман прокомментировал 7:1 Германии с Кюрасао
14 июня
Адвокат установил два рекорда чемпионатов мира
14 июня
Нагельсман ответил, будет ли Нойер основным вратарем сборной Германии на ЧМ-2026
21 мая
40-летний вратарь может сыграть за сборную Германии на ЧМ-2026
13 мая
1
«Реал» отказался от четырех тренеров
9 мая
3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает шесть тренеров
25 апреля
1
«Реалу» предложили шесть тренеров
22 апреля
4
«Манчестер Юнайтед» может возглавить немец
15 апреля
1
«Манчестер Юнайтед» выбирает между пятью тренерами
5 марта
3
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену Амориму
5 января
4
39-летний Нойер готов вернуться в сборную Германии, но при одном условии
2025.10.08 23:59
1
2
3
4
5
Главные новости
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
00:58
2
Лига чемпионов. «Манчестер Сити» добыл 3 очка в Лейпциге (3:2), «Арсенал» – в Чехии (2:0)
00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
00:27
1
Общемировая организация определила Батракова как «уникальный талант»
00:11
Ожидания Радимова от Гусева в «Ахмате»
Вчера, 23:59
1
Видео
Судья показал 53 красных карточки во время матча в Бразилии
Вчера, 23:31
5
Фото
Игрок «Галатасарая» вновь перепутал Батракова с Головиным
Вчера, 23:17
1
Видео
Сафонов посетил в Париже матч другого россиянина
Вчера, 22:51
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+