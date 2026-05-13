40-летний вратарь может сыграть за сборную Германии на ЧМ-2026

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер может попасть в состав сборной Германии на чемпионат мира-2026.
Появляется все больше признаков того, что в национальной команде тема его приглашения обсуждается гораздо более активно, чем показывает главный тренер Юлиан Нагельсман.
Нойер ушел из сборной Германии после Евро-2024. Однако он рассмотрит возможность возвращения в том случае, если получит от Нагельсмана четкий сигнал, что на него рассчитывают.
- В этом сезоне 40-летний Нойер провел за «Баварию» 36 матчей, пропустил 39 голов, сыграл на ноль 11 раз.
- В составе сборной Германии у него 124 встречи, 118 пропущенных мячей и 51 «сухая» игра.
Источник: Kicker