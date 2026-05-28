Сборная Узбекистана прибыла на дебютный чемпионат мира

28 мая, 16:15
4

Делегация сборной Узбекистана прибыла в США для заключительного этапа подготовки к чемпионату мира-2026.

До начала турнира узбекистанцы проведут за океаном два товарищеских матча: с Канадой (2 июня) и Нидерландами (8 июня).

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике. Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Сборная Узбекистана попала в одну группу с Португалией, Колумбией и ДР Конго. В составе азиатской команды есть футболисты с опытом выступления в РПЛ.
  • Тренирует команду итальянец Фабио Каннаваро. Он брал чемпионат мира-2006 в качестве игрока и в том же год стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат мира Узбекистан. Суперлига Узбекистан
