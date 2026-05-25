  • У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности

У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности

Сегодня, 08:29

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос объяснил замену форварда Лионеля Месси на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4).

  • Аргентинец исполнил штрафной удар, после чего почувствовал дискомфорт и попросил замену.
  • Покидая поле, Месси передвигался с трудом, держась за заднюю поверхность левого бедра.

«Насколько мне известно, у нас пока нет заключения по этому поводу. Но скоро оно появится. Он действительно очень утомлен. Это усталость. Он устал, поле было тяжелым. Когда сомневаешься, лучше не рисковать», – сказал Ойос.

  • Сообщается, что Месси заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра.
  • В прошедшем матче 38-летний аргентинец сделал 2 ассиста.
  • Аргентина сыграет первую встречу на ЧМ-2026 16 июня.

Источник: TyC Sports
Чемпионат мира США. МЛС Филадельфия Юнион Интер Майами Аргентина Месси Лионель
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
