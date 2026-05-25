У Месси подозрение на травму за 17 дней до ЧМ, его заменили из предосторожности

Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос объяснил замену форварда Лионеля Месси на 73-й минуте матча МЛС с «Филадельфией Юнион» (6:4).
- Аргентинец исполнил штрафной удар, после чего почувствовал дискомфорт и попросил замену.
- Покидая поле, Месси передвигался с трудом, держась за заднюю поверхность левого бедра.
«Насколько мне известно, у нас пока нет заключения по этому поводу. Но скоро оно появится. Он действительно очень утомлен. Это усталость. Он устал, поле было тяжелым. Когда сомневаешься, лучше не рисковать», – сказал Ойос.
- Сообщается, что Месси заменили в качестве меры предосторожности из-за растяжения задней поверхности левого бедра.
- В прошедшем матче 38-летний аргентинец сделал 2 ассиста.
- Аргентина сыграет первую встречу на ЧМ-2026 16 июня.
Источник: TyC Sports