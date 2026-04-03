Алексей Миранчук может стать гражданином США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук может в будущем получить американский паспорт.

Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба МЛС Крис Винклер.

– Среди русских хоккеистов в НХЛ распространена практика получения гражданства США. Алексей Миранчук уже предпринимал шаги для получения американского паспорта?

– Это действительно распространенная практика, вы правы. Пока этого не произошло, но в будущем такое возможно.