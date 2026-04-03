Алексей Миранчук может стать гражданином США

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук может в будущем получить американский паспорт.
Об этом сообщил директор по коммуникациям клуба МЛС Крис Винклер.
– Среди русских хоккеистов в НХЛ распространена практика получения гражданства США. Алексей Миранчук уже предпринимал шаги для получения американского паспорта?
– Это действительно распространенная практика, вы правы. Пока этого не произошло, но в будущем такое возможно.
- 30-летний Миранчук в «Атланте» с 2024 года.
- Он забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 55 матчах.
- Контракт игрока сборной России с клубом МЛС рассчитан до конца 2027 года В нем есть опция продления еще на сезон.
