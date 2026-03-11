В Иране отменяют Месси и выкидывают его майки в мусорку

В Иране с негативом отреагировали на встречу нападающего «Интера Майами» Лионеля Месси с президентом США Дональдом Трампом. Она состоялась на прошлой неделе в рамках визита клуба на прием в Белый дом.

Иранцы считают, что таким визитом Месси поддержал военное вторжение США в Иран. В исламской республике отменяют Лео. Например, дети записывают видео, как выкидывают майки Месси в мусорку.