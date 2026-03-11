В Иране отменяют Месси и выкидывают его майки в мусорку

В Иране с негативом отреагировали на встречу нападающего «Интера Майами» Лионеля Месси с президентом США Дональдом Трампом. Она состоялась на прошлой неделе в рамках визита клуба на прием в Белый дом.
Иранцы считают, что таким визитом Месси поддержал военное вторжение США в Иран. В исламской республике отменяют Лео. Например, дети записывают видео, как выкидывают майки Месси в мусорку.
- Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года и провел 91 матч, забив 81 мяч.
- Лео – 8-кратный обладатель «Золотого мяча».
- Месси – действующий чемпион мира.
- У него контракт с «Интером Майами» до декабря 2028 года.
Источник: «Бомбардир»