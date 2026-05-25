Юран возглавил клуб Первой лиги

Сегодня, 08:42
3

Сергей Юран стал главным тренером «СКА-Хабаровск».

Клуб подписал со специалистом контракт сроком на 1 год.

Сергей Юран уже работал с хабаровчанами с октября 2020-го по февраль 2022 года.

  • Предыдущим клубом 56-летнего Юрана был турецкий «Серикспор», который он покинул в конце октября 2025 года.
  • «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне занял 12-е место в Первой лиге.
  • В конце апреля с поста главного тренера хабаровчан был уволен Алексей Поддубский. Исполняющим обязанности главного тренера команды в последних матчах сезона был Михаил Семенов.

Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровск»
Россия. PARI Первая лига СКА-Хабаровск Юран Сергей Семенов Михаил Поддубский Алексей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АК 68
1779690079
Хороший выбор в плане того, что в пердиве ты всем всё можешь доказать чего ты стоишь, как тренер.
Ответить
рылы
1779691526
юран в феврале просто сбежал в химки из хабаровска, кинул их, как только получил предложение от туфанчика. а потом случились стыки как раз между химками и хабаровском. химки сохранили прописку в вышке, в хабаровске юрана освистали, его там считают предателем №1. и теперь снова назначают. дела)
Ответить
Цугундeр
1779692121
В нашу гавань заходили корабли.. Любит Серёжа "по местам боевой славы" прошвырнуться. Нычка у него там , что ли , прикопана?)
Ответить
ФотоЮран возглавил клуб Первой лиги
