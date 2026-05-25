Юран возглавил клуб Первой лиги

Сергей Юран стал главным тренером «СКА-Хабаровск».
Клуб подписал со специалистом контракт сроком на 1 год.
Сергей Юран уже работал с хабаровчанами с октября 2020-го по февраль 2022 года.
- Предыдущим клубом 56-летнего Юрана был турецкий «Серикспор», который он покинул в конце октября 2025 года.
- «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне занял 12-е место в Первой лиге.
- В конце апреля с поста главного тренера хабаровчан был уволен Алексей Поддубский. Исполняющим обязанности главного тренера команды в последних матчах сезона был Михаил Семенов.
Источник: официальный сайт «СКА-Хабаровск»