Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство

«Торпедо» сообщило, что игрок команды Мамаду Аруна Камара травмировался в домашнем матче 5-го тура Первой лиги с «Сочи» (1:2).

Столичный клуб также заявил, что недоволен судейством.

«Работа судейской бригады во главе с Олегом Гусаковым в матче «Торпедо» – «Сочи» вызвала множество нареканий со стороны чeрно-белых.

Наш клуб намерен обратиться в соответствующие инстанции по ряду решений арбитра.

На 58-й минуте игры малийский полузащитник чeрно-белых Мамаду Камара был остановлен грубым недозволенным приeмом защитником «Сочи» Александром Солдатенковым и в результате получил тяжeлую травму.

Отметим, что двумя минутами ранее главный арбитр матча не зафиксировал явный фол Солдатенкова на Камара и не предъявил игроку «Сочи» жeлтой карточки.

Мамаду, желаем здоровья и скорейшего возвращения на поле!» – говорится в сообщении черно-белых.