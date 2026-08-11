Московский клуб сообщил о тяжелой травме игрока и пожаловался на судейство

«Торпедо» сообщило, что игрок команды Мамаду Аруна Камара травмировался в домашнем матче 5-го тура Первой лиги с «Сочи» (1:2).
Столичный клуб также заявил, что недоволен судейством.
«Работа судейской бригады во главе с Олегом Гусаковым в матче «Торпедо» – «Сочи» вызвала множество нареканий со стороны чeрно-белых.
Наш клуб намерен обратиться в соответствующие инстанции по ряду решений арбитра.
На 58-й минуте игры малийский полузащитник чeрно-белых Мамаду Камара был остановлен грубым недозволенным приeмом защитником «Сочи» Александром Солдатенковым и в результате получил тяжeлую травму.
Отметим, что двумя минутами ранее главный арбитр матча не зафиксировал явный фол Солдатенкова на Камара и не предъявил игроку «Сочи» жeлтой карточки.
Мамаду, желаем здоровья и скорейшего возвращения на поле!» – говорится в сообщении черно-белых.
- 25-летний малиец Камара в этом сезоне провел за «Торпедо» 5 матчей.
- Transfermarkt сообщает, что игрок получил перелом ключицы. Он был заменен на 60-й минуте.
- «Торпедо» занимает 10-е место в Первой лиге с 7 очками после 5 туров. «Сочи» с 7 очками идет 8-м.