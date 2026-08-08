Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»

Главный тренер «Урала» Сергей Юран высказался после матча 5-го тура Первой лиги против «Уфы» (3:0).

«Требования не меняются – буду выжимать всe из команды. Главное: побеждаем, играем дисциплинированно, у своих ворот меньше ошибаемся, находим моменты у чужих. Забили в первом тайме мяч – команде соперника нужно было отыгрываться, но мы на быстрых атаках забили ещe два гола.

Самое главное, что радуются болельщики. Такая поддержка – это очень ценно, и мы на это обращаем внимание. При домашних трибунах нельзя ошибаться. Хочется, чтобы больше приходило на стадион», – сказал Юран.