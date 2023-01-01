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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
€ 6,08 млн
Уфа
Уфа
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Нефтяник
Сайт:
http://fcufa.pro/
Тренер:
Омари Тетрадзе
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
31 октября
«Уфа» – «Нижний Новгород»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Нижнего Новгорода» на победу в матче 15-го тура
23 октября
Первая лига. «Арсенал» Аленичева получил щелчок по носу (0:2)
17 октября
«Уфа» – «Арсенал Тула»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 октября 2026
17 октября
Первая лига России: шансы «Уфы» и «Арсенала Тулы» на победу в матче 14-го тура
16 октября
«Сочи» – «Уфа»: кто победит в матче 13 тура Первой лиги России 2026/2027
10 октября
«Уфа» – «Торпедо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2026
27 сентября
«Уфа» – «Торпедо»: кто победит в матче 7 тура Первой лиги 2026/2027
26 сентября
Экс-вратарь «Спартака»: «Среди агентов нет честных»
22 сентября
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
21 сентября
3
40-летний Беленов трижды мог оказаться в «Краснодаре»
21 сентября
1
40-летний Беленов хочет вернуться в РПЛ
21 сентября
«Челябинск» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 сентября 2026
18 сентября
«Уфа» – «Волга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Уфа» – «Волга»: кто победит в матче 11 тура Первой лиги 2026/2027
12 сентября
«Калуга» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 сентября 2026
9 сентября
«Калуга» – «Уфа»: кто победит в матче 4-го раунда Пути регионов Кубка России 2026/2027
8 сентября
Трансляция
«Уфа» – «Велес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Уфа» – «Велес»: кто победит в матче 10-го тура Первой лиги 2026/2027
4 сентября
Трансляция
«Нефтехимик» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 августа 2026
28 августа
«Нефтехимик» – «Уфа»: кто победит в матче 9 тура Первой лиги 2026/2027
27 августа
У клуба ФНЛ заблокировали счета
26 августа
Трансляция
«Уфа» – «Енисей»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
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Воспитанник «Краснодара», выигрывавший серебро Евро U-19, ушел из клуба РПЛ в Первую лигу
22 августа
«Уфа» – «Енисей»: кто победит в матче 8 тура чемпионата России 2026/2027
22 августа
Трансляция
«Спартак Кострома» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 августа 2026
17 августа
«Спартак Кострома» – «Уфа»: кто победит в матче 6-го тура Первой лиги 2026/2027
16 августа
Юран прокомментировал 3:0 «Урала» против «Уфы»
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