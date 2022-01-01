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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
Состав
€ 6,08 млн
Уфа - состав команды
Уфа
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Нефтяник
Сайт:
http://fcufa.pro/
Тренер:
Омари Тетрадзе
Состав
Статистика
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Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Крайков Тимур
Вра
25
€ 0.1 млн
31
Беленов Александр
Вра
40
€ 0.025 млн
40
Чернов Алексей
Вра
28
€ 0.025 млн
1
Лясов Александр
Вра
-
77
Агапов Илья
Защ
25
€ 0.5 млн
2
Черов Василий
Защ
30
€ 0.4 млн
99
Евдокимов Андрей
Защ
27
€ 0.25 млн
93
Гараев Виктор
Защ
33
€ 0.1 млн
5
Кутин Денис
Защ
33
€ 0.075 млн
55
Шляков Евгений
Защ
35
€ 0.025 млн
17
Озманов Давид
Защ
31
€ 0.025 млн
45
Теняев Александр
Защ
30
-
13
Ефремов Никита
Защ
-
88
Агеян Мигран
Пол
22
€ 0.4 млн
22
Юсупов Залимхан
Пол
28
€ 0.35 млн
24
Мрзляк Филип
Пол
33
€ 0.35 млн
6
Тарба Заур
Пол
23
€ 0.35 млн
15
Хабалов Алан
Пол
31
€ 0.3 млн
20
Шипунов Тимофей
Пол
23
€ 0.25 млн
96
Барановский Алексей
Пол
21
€ 0.225 млн
23
Ахатов Данил
Пол
22
€ 0.2 млн
8
Исаев Шамиль
Пол
23
€ 0.15 млн
11
Якуев Магомед
Пол
22
€ 0.15 млн
97
Иванов Артём
Пол
21
€ 0.125 млн
79
Троянов Константин
Пол
30
€ 0.1 млн
48
Лукьянов Александр
Пол
24
€ 0.025 млн
27
Давлитгереев Ахмед
Пол
21
-
10
Гонгадзе Георгий
Нап
30
€ 0.4 млн
70
Ортис Дилан
Нап
26
€ 0.3 млн
43
Гилязетдинов Артур
Нап
31
€ 0.25 млн
17
Минатулаев Осман
Нап
20
€ 0.25 млн
9
Липовой Данил
Нап
27
€ 0.25 млн
9
Карпук Илья
Нап
29
€ 0.1 млн
19
Майоров Эмиль
Нап
19
€ 0.025 млн
Всего игроков: 34, из них вратарей: 4, защитников: 9, полузащитников: 14, нападающих: 7
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