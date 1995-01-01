- 28 февраля
- 23:23 Газизов отреагировал на слова Канчельскиса о том, что он угрожал избить игроков «Уфы» битой 2
- 22:59 «Возьму биту и пойду бить футболистов». Канчельскис рассказал об угрозах Газизова после поражения 2
- 26 февраля
- 16:25 Кубок России. «Ахмат» прошел на выезде «Уфу» (2:1), Агаларов забил бывшему клубу 1
- 15:12 Видео Агаларов не стал праздновать гол в ворота «Уфы»
- 25 февраля
- 21:08 Фото «Уфа» на матче с «Ахматом» будет угощать болельщиков блинами
- 24 февраля
- 23:39 Газизов: «Готовим стадион к матчу с «Ахматом» в круглосуточном режиме. Вход на игру будет бесплатным»
- 20 февраля
- 20:57 Фото «Уфа» бесплатно подписала воспитанника ЦСКА
- 08:30 Газизов прокомментировал финансовое положение «Уфы»
- 01:11 Газизов объяснил, почему Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»
- 17 февраля
- 22:19 Газизов объяснил, почему в «Уфу» не приходят деньги за трансфер Зинченко в «Арсенал»
- 15 февраля
- 19:45 «Уфа» просматривает воспитанника «ПСЖ» 1
- 14 февраля
- 18:08 Павлюченко назвал причину отказа от возобновления карьеры 2
- 15:25 «Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились». Павлюченко не возобновит карьеру
- 13 февраля
- 12:54 Фото «Уфа» объявила о переходе нового вратаря
- 11:50 Фото «Уфа» бесплатно подписала полузащитника «Алании»
- 7 февраля
- 15:05 «Уфа» расторгла контракт с воспитанником киевского «Динамо»
- 12:44 Юрист рассказал, сможет ли Павлюченко сыграть за «Уфу» в Кубке России, несмотря на дисквалификацию во Второй лиге 1
- 6 февраля
- 18:11 «Уфа» направила письмо в РФС о намерении подписать контракт с Павлюченко («Чемпионат») 1
- 5 февраля
- 14:03 Газизов: «Павлюченко не отказался от «Уфы». Решим на следующей неделе»
- 4 февраля
- 22:20 Газизов: «Вопрос с Павлюченко в «Уфе» не закрыт. Просто Роман *** отвечать на один и тот же вопрос» 3
- 21:50 Павлюченко еще может сыграть за «Уфу» в Кубке России. Ему готовят улучшенное предложение 1
- 15:30 41-летний Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой» 1
- 12:53 Стало известно, сколько Павлюченко может заработать за участие в матче «Уфы» и «Ахмата» в Кубке России 3
- 3 февраля
- 19:29 «В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко
- 17:54 «Кашу маслом не испортишь». Алдонин – о Павлюченко в «Уфе»
- 2 февраля
- 21:11 Павлюченко рассказал, как возникла идея сыграть за «Уфу» 1