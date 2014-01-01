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    Уфа - результаты

    Город Уфа
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://fcufa.pro/
    Стадион Нефтяник
    Тренер Арслан Халимбеков
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023)
    1/4 финала
    		26 февраля, воскресенье 14:30 Уфа 1:2 Ахмат
    1/8 финала
    		15 ноября, вторник 15:00 Уфа 2:2
    (4:3)п         		Динамо Мх
    1/16 финала
    		2 ноября, среда 12:00 Уфа 1:0 Динамо Бр
    1/32 финала
    		5 октября, среда 15:00 Кубань Холдинг 0:1 Уфа
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