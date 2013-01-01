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PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Команды
Уфа
Результаты
€ 6,08 млн
Уфа - результаты матчей
Уфа
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Стадион:
Нефтяник
Сайт:
http://fcufa.pro/
Тренер:
Омари Тетрадзе
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Россия. Первая лига. 2024/2025
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Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012
Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009
01.11 | 16:00
Ротор
0 : 0
Уфа
24.10 | 14:00
Уфа
0 : 1
Нижний Новгород
17.10 | 14:00
Уфа
2 : 0
Арсенал
11.10 | 17:00
Сочи
1 : 0
Уфа
27.09 | 12:30
Уфа
0 : 0
Торпедо
18.09 | 17:00
Челябинск
2 : 1
Уфа
13.09 | 15:00
Уфа
2 : 2
Волга
05.09 | 16:00
Уфа
1 : 1
Велес
28.08 | 19:30
Нефтехимик
0 : 1
Уфа
23.08 | 17:00
Уфа
3 : 1
Енисей
17.08 | 19:30
Спартак К
1 : 1
Уфа
08.08 | 17:00
Урал
3 : 0
Уфа
03.08 | 17:00
Уфа
1 : 1
КАМАЗ
26.07 | 17:00
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
19.07 | 17:00
Текстильщик
2 : 2
Уфа
11.07 | 15:00
Уфа
3 : 0
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