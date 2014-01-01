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Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Первая лига. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. Премьер-лига. 2021/2022 Товарищеские матчи. 2021 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. Премьер-лига. 2020/2021 Товарищеские матчи. 2020 Россия. Кубок. 2019/2020 Россия. Премьер-лига. 2019/2020 Товарищеские матчи. 2019 Россия. Кубок. 2018/2019 Россия. Премьер-лига. 2018/2019 Лига Европы. Квалификация 2018/2019 Россия. Кубок. 2017/2018 Россия. Премьер-лига. 2017/2018 Россия. Кубок. 2016/2017 Россия. Премьер-лига. 2016/2017 Товарищеские матчи. 2016 Россия. Кубок. 2015/2016 Россия. Премьер-лига. 2015/2016 Товарищеские матчи. 2015 Россия. Кубок. 2014/2015 Россия. Премьер-лига. 2014/2015 Товарищеские матчи. 2014 Россия. Матчи за место в РПЛ. 2013/2014 Россия. Кубок ФНЛ. Матч за 7-8 места 2014 Россия. Кубок ФНЛ. Групповой этап 2014 Россия. Кубок. 2013/2014 Россия. ФНЛ. 2013/2014 Товарищеские матчи. 2013 Россия. Кубок. 2012/2013 Россия. ФНЛ. 2012/2013 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2011/2012 Россия. Кубок. 2010/2011 Россия. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Урал-Поволжье. 2009