В Первой лиге сменился лидер

Тренер лидирующего в Первой лиге «Спартака»: «Мы – команда-ноунейм»

«Фанком» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.00

«КАМАЗ» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

«Фанком» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.00

«Арсенал» – «Уфа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 сентября 2025

«Арсенал» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 9.50

«Уфа» – «Урал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2025

«Уфа» – «Урал»: прогноз и ставки на матч 15 сентября 2025 с коэффициентом 1.80