«Спартак» Кострома – «Ротор»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 2.05

28 февраля 2026 8:01
Спартак К - Ротор
28 февр. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 22 тур
2.05
Победа «Спартака» из Костромы
В 22-м туре российской Первой лиги «Спартак» Кострома на своем поле примет «Ротор». Встреча состоится 28 февраля 2026 года в 18:00 по московскому времени.

«Спартак» Кострома

Костромской клуб занимает 4-е место в турнирной таблице. После 21 матча команда набрала 34 очка при разнице мячей 30:24. «Спартак» ведет борьбу за места в верхней части таблицы и демонстрирует результативный футбол.

В последних матчах команда сыграла так:

  • 20.02.2026, «Спартак» Кострома – «Космос Долгопрудный» 5:0;
  • 14.02.2026, «Спартак» Кострома – «Уфа» 2:0;
  • 14.02.2026, «Нефтчи Кочкор-Ата» – «Спартак» Кострома 2:4.

«Ротор»

Волгоградцы располагаются на 8-й позиции с 30 очками после 21 тура (24:17 по мячам). Команда сохраняет шансы на продвижение вверх по таблице, однако отличается нестабильностью.

Последние результаты «Ротора»:

  • 18.02.2026, «Ротор» – «Волга Ульяновск» 1:3;
  • 17.02.2026, «Ротор» – «Сурхан» 0:1;
  • 14.02.2026, «Енисей» – «Ротор» 2:1.

Очные встречи

В последних матчах между командами были зафиксированы следующие результаты:

  • 30.08.2025, «Ротор» – «Спартак» Кострома 1:2;
  • 29.10.2023, «Ротор» – «Спартак» Кострома 2:0;
  • 03.09.2023, «Спартак» Кострома – «Ротор» 0:1.

Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Ротор»

«Спартак» Кострома находится в отличной форме и регулярно забивает. Команда уверенно играет дома и активно действует в атаке. «Ротор» способен навязать борьбу, но нестабильность в обороне может сыграть решающую роль.

Наш прогноз – победа «Спартака» из Костромы. Коэффициент на этот вариант составляет 2.05.

2.05
Победа «Спартака» из Костромы
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Ротор Спартак К
18+
  • Читайте нас: 