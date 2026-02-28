В 22-м туре российской Первой лиги «Спартак» Кострома на своем поле примет «Ротор». Встреча состоится 28 февраля 2026 года в 18:00 по московскому времени.
«Спартак» Кострома
Костромской клуб занимает 4-е место в турнирной таблице. После 21 матча команда набрала 34 очка при разнице мячей 30:24. «Спартак» ведет борьбу за места в верхней части таблицы и демонстрирует результативный футбол.
В последних матчах команда сыграла так:
- 20.02.2026, «Спартак» Кострома – «Космос Долгопрудный» 5:0;
- 14.02.2026, «Спартак» Кострома – «Уфа» 2:0;
- 14.02.2026, «Нефтчи Кочкор-Ата» – «Спартак» Кострома 2:4.
«Ротор»
Волгоградцы располагаются на 8-й позиции с 30 очками после 21 тура (24:17 по мячам). Команда сохраняет шансы на продвижение вверх по таблице, однако отличается нестабильностью.
Последние результаты «Ротора»:
- 18.02.2026, «Ротор» – «Волга Ульяновск» 1:3;
- 17.02.2026, «Ротор» – «Сурхан» 0:1;
- 14.02.2026, «Енисей» – «Ротор» 2:1.
Очные встречи
В последних матчах между командами были зафиксированы следующие результаты:
- 30.08.2025, «Ротор» – «Спартак» Кострома 1:2;
- 29.10.2023, «Ротор» – «Спартак» Кострома 2:0;
- 03.09.2023, «Спартак» Кострома – «Ротор» 0:1.
Прогноз на матч «Спартак» Кострома – «Ротор»
«Спартак» Кострома находится в отличной форме и регулярно забивает. Команда уверенно играет дома и активно действует в атаке. «Ротор» способен навязать борьбу, но нестабильность в обороне может сыграть решающую роль.
Наш прогноз – победа «Спартака» из Костромы. Коэффициент на этот вариант составляет 2.05.