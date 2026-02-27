Введите ваш ник на сайте
«Оренбург» – «Акрон»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.95

27 февраля 2026 8:43
Оренбург - Акрон
28 февр. 2026, суббота 12:00 | Россия. Премьер-лига, 19 тур
1.95
Тотал меньше 2.5
28 февраля в рамках 19 тура Премьер-лиги «Оренбург» примет «Акрон». Хозяева находятся в зоне вылета и нуждаются в очках, однако результаты последних туров остаются нестабильными. Гости идут в середине таблицы и демонстрируют более уверенную игру в атаке, регулярно создавая моменты у чужих ворот. На фоне текущей формы обеих команд встреча может получиться достаточно осторожной.

«Оренбург»

После 18 туров «Оренбург» набрал 12 очков и занимает 15 место. Команда не может выиграть в четырех последних матчах чемпионата, но при этом стабильно забивает – в четырех турах подряд. За последние пять матчей «Оренбург» забил 4 мяча и пропустил 3, что говорит о достаточно аккуратной игре в обороне на текущем отрезке. В среднем команда пропускает 0.60 гола за игру в последних пяти встречах.

«Акрон»

«Акрон» занимает 9 место с 21 очком после 18 туров. В прошлом туре команда уступила «Зениту» (0:2), однако в целом на дистанции последних матчей выглядит результативнее соперника: 8 забитых мячей за пять встреч. «Акрон» забивает в пяти матчах подряд, в среднем 1.60 гола за игру, но при этом пропускает в четырех последних турах чемпионата.

Факты о командах:

«Оренбург»

  • 12 очков после 18 туров и 15 место
  • Не выигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 4 последних матчах чемпионата
  • В последних 5 играх: 4 забито и 3 пропущено
  • В среднем 0.60 пропущенного гола за игру за последние 5 матчей
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей против «Акрона»

«Акрон»

  • 21 очко после 18 туров и 9 место
  • Забивает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В последних 5 играх: 8 забито и 5 пропущено
  • В среднем 1.60 гола за игру за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Оренбург» – «Акрон»

Обе команды подходят к встрече с разной динамикой: «Оренбург» делает акцент на более осторожной игре, тогда как «Акрон» выглядит активнее впереди, но регулярно допускает ошибки в обороне. С учетом турнирного положения хозяева вряд ли будут играть открыто, что может привести к вязкому сценарию. На фоне статистики последних матчей оптимально рассмотреть ставки на общий тотал и небольшой гандикап.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 – коэффициент 1.95
  • Фора «Акрона» (0)

1.95
Тотал меньше 2.5
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Акрон Оренбург
18+
18+
  • Читайте нас: 