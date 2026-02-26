Введите ваш ник на сайте
«Зенит» – «Балтика»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.5

26 февраля 2026 8:00
Зенит - Балтика
27 февр. 2026, пятница 19:30 | Россия. Премьер-лига, 19 тур
1.50
Фора «Балтики» (+1.5)
27 февраля в рамках 19 тура Премьер-лиги «Зенит» сыграет с «Балтикой». Хозяева подходят к встрече со статусом одного из лидеров чемпионата и серией побед, а гости проводят очень стабильный отрезок и давно не проигрывают. На фоне сопоставимой турнирной мотивации матч выглядит как проверка для обеих команд: «Зенит» отвечает результативностью, «Балтика» – надежностью у своих ворот.

«Зенит»

«Зенит» возвращается в чемпионат после победы над «Акроном» (2:0) и идет вторым: 39 очков после 18 туров. Команда уверенно набирает ход в Премьер-лиге: три победы подряд, три подряд матча без пропущенных, а также серия из 10 игр в чемпионате, в которых «Зенит» неизменно забивает. По текущей результативности отрезка тоже порядок – 14 голов за последние пять встреч, хотя оборона на этом же отрезке допускала ошибки (7 пропущенных). Отдельно стоит отметить фактор домашнего поля: «Зенит» не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома.

«Балтика»

«Балтика» выиграла у «Крыльев Советов» (2:0) и после 18 туров идет пятой с 35 очками. У команды мощная серия в Премьер-лиге: восемь матчей без поражений, а также три игры подряд без пропущенных. По последним пяти встречам «Балтика» выглядит более прагматично: 7 забитых и всего 3 пропущенных, в среднем 0.60 пропущенного гола за игру. При этом атака тоже в тонусе – команда забивает в четырех матчах подряд.

Факты о командах:

«Зенит»

  • Победа над «Акроном» 2:0 в прошлом туре
  • 39 очков после 18 туров и 2 место в таблице
  • Побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги
  • Забивает в 10 матчах подряд, а также в 19 из 21 последних матчей
  • В последних 5 играх: 14 забито и 7 пропущено, в среднем 2.80 гола за матч

«Балтика»

  • Победа над «Крыльями Советов» 2:0 в прошлом туре
  • 35 очков после 18 туров и 5 место в таблице
  • Не проигрывает в 8 последних матчах Премьер-лиги и в 13 последних матчах в целом
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 7 забито и 3 пропущено, в среднем 0.60 пропущенного гола за матч

Прогноз на матч «Зенит» – «Балтика»

По вводным это матч команды, которая много забивает, против команды, которая мало позволяет сопернику. «Зенит» стабильно находит гол в Премьер-лиге и выглядит уверенно по результатам, но по цифрам последних пяти матчей у него заметно выше среднее число пропущенных, чем у «Балтики». При этом гости идут с длинной серией без поражений и тремя «сухими» матчами подряд, что делает сценарий разгрома менее вероятным. В таких вводных логичным выглядит выбор в сторону осторожного преимущества «Зенита» дома, но с оглядкой на плотный счет и сопротивление «Балтики».

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Балтики» (+1.5) – коэффициент 1.5

1.50
Фора «Балтики» (+1.5)
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Зенит
18+
  • Читайте нас: 