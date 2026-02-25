Введите ваш ник на сайте
«Риека» – «Омония»: прогноз и ставки на матч 26 февраля 2026 с коэффициентом 1.92

25 февраля 2026 9:35
Риека - Омония
26 февр. 2026, четверг 20:45 | Лига конференций, 1/16 финала
1.92
Тотал меньше 2.5 голов
26 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Конференций, в котором «Риека» примет «Омонию». Первая встреча завершилась минимальной победой хорватского клуба со счетом 1:0, что дает хозяевам определенное преимущество перед домашней игрой.

«Риека»

Хорватская команда демонстрирует стабильную игру в обороне в текущем розыгрыше турнира. «Риека» не пропускает уже 4 матча подряд в Лиге Конференций, а дома не проигрывает в 12 встречах. При этом атакующая линия действует сдержанно – всего 4 забитых мяча за последние 5 игр.

«Омония»

Кипрский клуб регулярно создает моменты впереди – 8 голов в последних 5 матчах. Однако оборона нестабильна: 6 пропущенных за этот же отрезок. В гостях «Омония» играет уверенно, не проигрывая в 7 из 9 последних выездных матчей в рамках турнира.

Факты о командах:

«Риека»

  • Не проигрывает в 6 последних матчах Лиги Конференций
  • Не пропускает в 4 последних матчах турнира
  • Не проигрывает дома в 12 матчах подряд
  • В среднем: 0.80 забито и 0.60 пропущено (последние 5 игр)

«Омония»

  • Не проигрывает в 7 из 9 последних выездных матчей турнира
  • В последних 5 играх: 8 забитых и 6 пропущенных
  • В среднем: 1.60 забито и 1.20 пропущено

Прогноз на матч «Риека» – «Омония»

С учетом результата первого матча и надежной игры хозяев в обороне, можно ожидать закрытого сценария. «Риека» имеет преимущество и будет действовать от результата, в то время как «Омония» вынуждена раскрываться.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.92
  • «Риека» не проиграет

1.92
Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Омония Риека
