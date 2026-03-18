19 марта в рамках полуфинала FONBET Кубка России «Крылья Советов» примут «Локомотив». Это противостояние двух равных по классу команд с мощной атакой, но разной формой и историей личных встреч. Хозяева имеют отличную домашнюю статистику, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и имеют подавляющее историческое преимущество.
«Крылья Советов»
Самарцы имеют отличную домашнюю форму, побеждая в 4 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и нестабильную оборону – 2.00 пропуска в среднем (10 голов). Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Локомотиву» в 6 из 8 последних очных встреч и забивают в 6 из 8 последних матчей.
«Локомотив»
Железнодорожники находятся в отличной форме, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 мячей) и забивает в 16 из 18 последних матчей. Оборона «Локомотива» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах Кубка и 1.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Крыльям Советов» в 13 из 15 последних очных встречах и забивают в 17 последних матчах.
Факты о командах
«Крылья Советов»
- Побеждает в 4 последних домашних матчах.
- Забивает в среднем 1.80 гола за игру.
- Пропускает в среднем 2.00 гола за игру.
- Не проигрывает «Локомотиву» в 6 из 8 последних встреч.
«Локомотив»
- Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей.
- Забивает в 16 из 18 последних матчей (2.00 в среднем).
- Пропускает в 4 последних матчах Кубка (1.40 в среднем).
- Не проигрывает «Крыльям Советов» в 13 из 15 последних встреч.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»
«Крылья Советов» сделают ставку на домашние стены и мощную атаку. «Локомотив» имеет колоссальное историческое преимущество и также мощно атакует. Учитывая, что гости доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Локомотива» или ничья.
Рекомендованные ставки:
- Обе забьют – ДА – коэффициент 1.75.
- Локомотив не проиграет (Х2)