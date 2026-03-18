19 марта в рамках полуфинала FONBET Кубка России «Крылья Советов» примут «Локомотив». Это противостояние двух равных по классу команд с мощной атакой, но разной формой и историей личных встреч. Хозяева имеют отличную домашнюю статистику, гости находятся на длительной беспроигрышной серии и имеют подавляющее историческое преимущество.

«Крылья Советов»

Самарцы имеют отличную домашнюю форму, побеждая в 4 последних матчах на своем поле. Команда демонстрирует мощную атаку: 1.80 гола в среднем за последние 5 игр (9 мячей) и нестабильную оборону – 2.00 пропуска в среднем (10 голов). Важное преимущество – хозяева не проигрывают «Локомотиву» в 6 из 8 последних очных встреч и забивают в 6 из 8 последних матчей.

«Локомотив»

Железнодорожники находятся в отличной форме, не проигрывая в 12 из 14 последних матчей. Команда демонстрирует мощную атаку: 2.00 гола в среднем за последние 5 игр (10 мячей) и забивает в 16 из 18 последних матчей. Оборона «Локомотива» нестабильна – пропуски в 4 последних матчах Кубка и 1.40 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости не проигрывают «Крыльям Советов» в 13 из 15 последних очных встречах и забивают в 17 последних матчах.

Факты о командах

«Крылья Советов»

«Локомотив»

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Локомотив»

«Крылья Советов» сделают ставку на домашние стены и мощную атаку. «Локомотив» имеет колоссальное историческое преимущество и также мощно атакует. Учитывая, что гости доминируют в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Локомотива» или ничья.

