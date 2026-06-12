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«Тобол» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.95

12 июня 2026 9:11
Тобол - Кызыл-Жар
13 июн. 2026, суббота 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
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1.95
Обе забьют – да
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13 июня 2026 года в рамках 14-го тура Премьер-лиги Казахстана встретятся «Тобол» и «Кызыл-Жар».

«Тобол»

Костанайский клуб занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице (9 очков после 12 туров). Команда переживает кризис: три последних матча без побед, пропускает в трeх подряд. В атаке «Тобол» действует скромно – 0.80 гола в среднем за последние пять игр (четыре гола в пяти встречах). Оборона при этом пропускает 1.40 в среднем. Однако домашняя статистика вселяет некоторый оптимизм: клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей на своeм поле. История личных встреч с «Кызыл-Жаром» складывается для хозяев крайне удачно: 14 последних очных матчей без поражений, причeм в трeх последних «Тобол» забивал сопернику. В прошлом туре была зафиксирована ничья с «Атырау» (1:1).

«Кызыл-Жар»

Петропавловский клуб располагается на девятом месте (15 очков). Команда нестабильна, особенно в обороне: пропускает в семи из девяти последних матчей, в среднем 1.60 гола за последние пять игр. Атака приносит 1.00 гола в среднем. В прошлом туре «Кызыл-Жар» на своeм поле переиграл «Жетысу» (3:2). Гости имеют возможность улучшить турнирное положение, однако их оборонительные проблемы могут стать определяющими.

Факты о командах

«Тобол»

  • 15-е место, 9 очков, лучший бомбардир: Жаслан Жумашев (7)
  • За 5 матчей: 0.80 забито, 1.40 пропущено
  • 3 матча без побед
  • Не проигрывают дома в 6 из 8 матчей
  • 14 из 16 последних очных матчей без поражений над «Кызыл-Жаром»

«Кызыл-Жар»

  • 9-е место, 15 очков, лучший бомбардир: Этьен Бегре (4)
  • За 5 матчей: 1.00 забито, 1.60 пропущено
  • Пропускают в 7 из 9 матчей

Прогноз на матч «Тобол» – «Кызыл-Жар»

«Тобол» имеет подавляющее историческое преимущество над «Кызыл-Жаром» и дома обычно не проигрывает. Гости, в свою очередь, регулярно пропускают. Учитывая, что хозяева находятся в нижней части таблицы и нуждаются в очках, они как минимум не проиграют. При этом атака «Кызыл-Жара» способна забить, но их оборона также уязвима, поэтому голы вероятны с обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.95
  • «Тобол» не проиграет (двойной шанс 1X)

1.95
Обе забьют – да
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Тобол
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