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«Ильпар» – «Металлург»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027

28 июля 2026 8:50
Ильпар - Металлург
29 июл. 2026, среда 17:00 | Россия. Кубок, 1/32 финала
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2.46
Победа «Металлурга»
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Матч первого раунда FONBET Кубка России между «Ильпаром» и «Металлургом Аша» пройдет 29 июля 2026 года в Ильпаре. Обе команды выступают в Третьем дивизионе, но подходят к кубковому дерби с разной формой: хозяева имеют положительный баланс забитых и пропущенных (8 и 4 за пять игр), тогда как гости демонстрируют феноменальную оборонительную устойчивость – всего один пропущенный мяч в пяти последних матчах и четыре победы подряд. Сможет ли «Ильпар» использовать преимущество домашнего поля и свою атакующую статистику, чтобы прервать победную серию «Металлурга», или гости продолжат свое доминирование и уверенно пройдут в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть закрытым и малорезультативным?

Кто победит в матче

«Ильпар» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила восемь голов (в среднем 1.60 за игру) и пропустила четыре (0.80 в среднем), что говорит о сбалансированной игре. Однако в очных встречах с «Металлургом Аша» хозяева не имеют явного преимущества – за последние годы победы чередовались, а последняя встреча в мае 2026 года завершилась нулевой ничьей. Важно отметить, что «Ильпар» пропускает в среднем 0.80 гола за игру, что является хорошим показателем, но против соперника, который забивает 2.00 гола в среднем, этого может оказаться недостаточно. Домашняя поддержка может помочь, но «Металлург» находится в отличной форме и умеет играть на выезде, о чем свидетельствуют их успехи в Третьем дивизионе.

«Металлург Аша» находится в блестящей форме: команда побеждает в четырех последних матчах, не пропускает в пяти из шести последних встреч и в среднем за последние пять игр забивает 2.00 гола, пропуская всего 0.20. Такая оборонительная дисциплина делает их крайне сложным соперником для любого клуба. В очных встречах «Металлург» забивает в шести из восьми последних матчей против «Ильпара», что дает им психологическое преимущество. В последнем туре Третьего дивизиона гости разгромили «ОСШ-Челябинск-М» (3:0), а до этого уверенно обыграли «Тюмень-2» (4:1). Их атакующая линия стабильна, а защита практически непробиваема, что делает их абсолютным фаворитом даже в гостях.

С учетом всех факторов победа «Металлурга Аша» не вызывает сомнений. Хозяева могут оказать сопротивление, но их атакующий потенциал вряд ли сможет преодолеть лучшую оборону в дивизионе, тогда как гости наверняка реализуют свои моменты. Победа «Металлурга» с минимальным преимуществом выглядит наиболее вероятным исходом.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Металлург Аша» имеет преимущество в последние годы, выиграв больше матчей, чем «Ильпар», и стабильно забивая в шести из восьми последних встреч. Однако недавняя ничья 0:0 в мае 2026 года показывает, что «Ильпар» способен нейтрализовать атаку гостей. Тем не менее текущая форма «Металлурга» (четыре победы подряд, один пропущенный за пять игр) и надежность его обороны делают его явным фаворитом, несмотря на домашний статус хозяев.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Металлург Аша» сумеет обыграть «Ильпар» с минимальным преимуществом в матче первого раунда Кубка России, используя свою лучшую оборону и стабильную атаку. Хозяева могут создать несколько моментов, но гости, вероятно, реализуют один из своих шансов и сохранят свои ворота сухими. Учитывая, что «Металлург» пропускает в среднем 0.20 гола за матч, а «Ильпар» забивает 1.60, хозяевам будет сложно пробить оборону соперника. Ставка на победу «Металлурга Аша» за 2.46 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «Ильпаром» и «Металлургом Аша» состоится 29 июля 2026 года в Ильпаре и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Ильпар» – «Металлург»: смотреть онлайн

2.46
Победа «Металлурга»
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Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Металлург Ильпар
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