Матч первого раунда (1/32 финала) FONBET Кубка России между «Кировец ГУТИД» и «Тосно» пройдет 29 июля 2026 года в Санкт-Петербурге. Обе команды выступают в Третьем дивизионе, но подходят к кубковому дерби с разной формой: хозяева имеют стабильную атакующую серию (забивают в шести из семи последних матчей), но их оборона не всегда надежна. Гости, напротив, находятся в отличной форме – четыре победы подряд, мощная атака (2.00 гола в среднем за игру) и надежная защита (0.80 пропущенных). Сможет ли «Кировец ГУТИД» использовать фактор домашнего поля и свою способность забивать, чтобы прервать победную серию «Тосно», или гости продолжат свое доминирование и уверенно пройдут в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Кировец ГУТИД» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру)

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«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027

Матч первого раунда (1/32 финала) FONBET Кубка России между «Кировцем» и «Тосно» пройдет 29 июля 2026 года в Санкт-Петербурге. Обе команды выступают в Третьем дивизионе, но подходят к кубковому дерби с разной формой: хозяева имеют стабильную атакующую серию (забивают в шести из семи последних матчей), но их оборона не всегда надежна. Гости, напротив, находятся в отличной форме – четыре победы подряд, мощная атака (2.00 гола в среднем за игру) и надежная защита (0.80 пропущенных). Сможет ли «Кировец» использовать фактор домашнего поля и свою способность забивать, чтобы прервать победную серию «Тосно», или гости продолжат свое доминирование и уверенно пройдут в следующий раунд? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Кировец» подходит к игре с неплохой атакующей статистикой: в последних пяти матчах команда забила девять голов (в среднем 1.80 за игру) и забивает в шести из семи последних встреч. Однако оборона хозяев не столь надежна – они пропускают в среднем 1.20 гола за игру, а в некоторых матчах допускали серьезные провалы (например, поражение 0:3 от «Vezu»). В очной встрече сезона-2026 «Кировец» уступил «Тосно» дома со счетом 1:2, что дает гостям психологическое преимущество. Домашняя поддержка может помочь, но против команды, которая побеждает в четырех последних матчах и редко пропускает, хозяевам будет сложно рассчитывать на успех. Их атакующий потенциал позволяет надеяться на гол, но этого вряд ли будет достаточно для победы.

«Тосно» находится в блестящей форме: четыре победы подряд, в последних пяти матчах команда забила десять голов (в среднем 2.00 за игру) и пропустила всего четыре (0.80 в среднем). Гости имеют сбалансированную игру, стабильно забивают в четырех последних матчах и редко позволяют соперникам создавать опасные моменты. В очной встрече с «Кировцем» в чемпионате «Тосно» одержал победу 2:1, что добавляет уверенности. В последних турах Третьего дивизиона «Тосно» разгромил «Неву Максима» (3:0) и «Звезду Санкт-Петербург-2» (2:0), подтвердив свою состоятельность. Их защита выглядит надежно, а атака способна реализовывать моменты, что делает их явным фаворитом даже в гостях.

С учетом всех факторов победа «Тосно» выглядит наиболее вероятным исходом. Хозяева могут забить, но их оборона вряд ли выдержит давление гостей, особенно с учетом победной серии и очной встречи. «Тосно» должен уверенно пройти в следующий раунд, возможно, с минимальным преимуществом.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче этого сезона «Тосно» обыграл «Кировец» со счетом 2:1 на его поле, что дает гостям психологическое преимущество. Текущая форма «Тосно» (четыре победы подряд, 2.00 гола за игру) и их надежная оборона указывают на то, что они должны продолжить свою успешную серию. «Кировец» забивает регулярно, но его защита нестабильна, что делает хозяев уязвимыми.

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Тосно» сумеет обыграть «Кировец» с минимальным преимуществом в матче первого раунда Кубка России, используя свою победную серию, надежную оборону и атакующий потенциал. Хозяева могут создать моменты и забить, но гости, вероятно, реализуют больше своих шансов и сохранят свои ворота сухими или пропустят один мяч. Учитывая, что «Тосно» забивает в среднем 2.00 гола за матч, а «Кировец» пропускает 1.20, гости должны добиться победы. Ставка на победу «Тосно» за 1.76 выглядит обоснованной и соответствует нашему прогнозу. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч первого раунда между «Кировцем» и «Тосно» состоится 29 июля 2026 года в Санкт-Петербурге и начнется в 18:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.