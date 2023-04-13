- 13 апреля 2023
- 11:20 «Тосно» объявил о возрождении клуба 8
- 30 марта 2023
- 09:50 Марков: «Вторая команда в Петербурге – это невозможно. Когда появился «Тосно», прессовали прилично» 7
- 27 января 2023
- 12:18 Глушаков ответил на обвинения в намеренном промахе с пенальти в матче «Спартак» – «Тосно» и объяснил смысл фразы «вату катали» 2
- 28 ноября 2020
- 16:59 Парфенов впервые в тренерской карьере не проиграл Семаку в РПЛ 2
- 12 апреля 2020
- 21:32 Милевский принес победу брестскому «Динамо» в матче с «Ислочью» 4
- 6 октября 2019
- 00:47 «Тосно» ожил в твиттере. Клуб прекратил свое существование в 2018 году 4
- 5 сентября 2019
- 10:18 Глушаков: «Агенты пытались убедить Карреру, что я сдал матч с «Тосно» 21
- 20 мая 2019
- 14:48 Глушаков – о полуфинале Кубка с «Тосно»: «И Месси с Баджо не забивали пенальти. Они тоже сливали кого-то?» 21
- 1 апреля 2019
- 15:59 «Зенит» требует с «Тосно» 4,3 миллиона рублей. В декабре клуб из ЛО признали банкротом 24
- 24 декабря 2018
- 12:35 Парфенов: «Руководство «Тосно» говорило: «Все сделаем, не переживайте». А потом вжух – и все слились» 11
- 20 ноября 2018
- 11:42 Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве «Тосно» до 17 декабря 10
- 19 ноября 2018
- 22:16 The Black Sea: 15 российских клубов участвовали в договорных матчах с 2016 по 2018 год 36
- 7 ноября 2018
- 09:55 «Тосно» начал гасить долги перед футболистами. Источник финансирования неизвестен 4
- 21 сентября 2018
- 10:55 Зотов: «Компания Fort Group, которая финансировала «Тосно, поступила непорядочно. У них были деньги для погашения долгов» 6
- 23 июля 2018
- 16:45 Погребняк: «Тосно» должен футболистам 60 миллионов» 8
- 19 июля 2018
- 16:48 «Тосно» подал в суд заявление о банкротстве 2
- 09:30 Газзаев подготовил пакет реформ российского футбола после завершения ЧМ-2018 60
- 17 июля 2018
- 12:59 Видео «Тосно» и ФНЛ посмеялись над планами «Енисея» задержаться в РФПЛ 30
- 26 июня 2018
- 11:31 Прядкин: «Суперкубок, как мы и обозначали изначально, пройдет в Нижнем Новгороде» 6
- 22 июня 2018
- 15:32 Со стадии четвертьфинала в Кубке России-2018/19 будет по два матча 5
- 21 июня 2018
- 14:13 Уткин: «Не стоит жалеть о закрытии «Тосно». Это команда, у которой нет вчерашнего дня и нет будущего. Было только настоящее» 26
- 12 июня 2018
- 22:55 Защитник Дугалич может перейти в «Урал» 1
- 10 июня 2018
- 16:12 Погребняк: «Мое восстановление займет от пяти до семи месяцев. Еще увидите меня на поле» 6
- 15:47 Парфенов – о закрытии «Тосно»: «Приезжал губернатор, были красивые разговоры» 11
- 09:19 Мостовой – о закрытии футбольных клубов в России: «Кошмарная обстановка» 17
- 9 июня 2018
- 21:22 Рейнгольд: «Тосно» – грустная история. У них даже поля нормального нет – вместо него коровник какой-то» 8
- 20:10 В Ленинградской области создадут клуб «Ленинградец». Туда могут перейти игроки «Тосно» 32
- 18:57 Парфенов: «Не ждал такого конца «Тосно». Много известных людей обещали сохранить клуб» 12
- 17:31 Лебедев: «Ничего страшного в исчезновении клубов в России нет. Экономика диктует свои правила» 28
- 17:23 «Локомотив» сыграет с ЦСКА в матче за Суперкубок России 42