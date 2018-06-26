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  • Прядкин: «Суперкубок, как мы и обозначали изначально, пройдет в Нижнем Новгороде»

Прядкин: «Суперкубок, как мы и обозначали изначально, пройдет в Нижнем Новгороде»

26 июня 2018, 11:31
5

Президент российской футбольной Премьер-лиги Сергей Прядкин подтвердил намерение провести матч за Суперкубок России на новом стадионе в Нижнем Новгороде.

– Меньше чем через две недели после окончания чемпионата мира в России пройдет финал Суперкубка страны. Ходило много разговоров, что этот матч могут перенести из Нижнего Новгорода. Есть ли сейчас определенность по месту поведения встречи?

– Суперкубок, как мы и обозначали изначально, пройдет в Нижнем Новгороде. Подготовкой занимается рабочая группа. 26 июня наша делегация совместно с РФС планирует посетить арену в Нижнем Новгороде – этот визит станет уже вторым. Сведения СМИ о переносе игры в другой город не соответствуют действительности.

– Сообщали, что игра может пройти в Химках, чтобы болельщикам двух московских клубов («Локомотива» и ЦСКА), которые сыграют в Суперкубке, было удобнее добираться до стадиона в будний день. Нет ли планов перенести встречу на выходной?

– Нет, таких планов у нас нет. Игра запланирована на вечер пятницы – это короткий рабочий день. Матч пройдет на новом стадионе, практически сразу после чемпионата мира, и интерес болельщиков «по накатанной» должен быть серьезным. Тем более что за трофей сразятся две сильнейшие команды страны – «Локомотив» и ЦСКА. Не в обиду, конечно, действующим обладателям Кубка России «Тосно» (из-за расформирования клуба из Ленинградской области его место в матче за Суперкубок занял вице-чемпион страны ЦСКА – прим. «Бомбардира»). О посещаемости мы сейчас не особо переживаем. В первую очередь думаем об организации.

– Суперкубок России намечен на 27 июля, а последний матч чемпионата мира в Нижнем Новгороде пройдет 5 июля, когда состоится четвертьфинал. Успеют ли подготовить арену за такой небольшой срок?

– Действительно, многие конструкции, связанные с телевидением, вещанием, с исполнением обязательств перед спонсорами, – это все временные сооружения, которые ФИФА устанавливает только на период чемпионата мира. После турнира это все уберут и увезут. Поэтому нас ждет серьезная работа по подготовке арены к матчу за Суперкубок. Но я уверен, что нам удастся все сделать. Мы имеем полное взаимопонимание с властями региона. Более того, могу сказать, что за эту встречу была серьезная конкуренция – у нас имелись предложения от пяти регионов. Мы выбрали именно Нижний Новгород, потому что это очень красивый город. Там замечательная логистика, огромный поток поездов. Постараемся сделать так, чтобы эта игра прошла на том же уровне, что и матчи чемпионата мира.

Источник: Известия
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Тосно Прядкин Сергей
Комментарии (5)
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vladimir-7
1530017316
РФС и РФПЛ создают себе проблемы по определению места проведения игры, а затем с криками ура преодолевают эти проблемы. Посмотрим, сколько будет болельщиков на стадионе в Нижнем, в рабочий день. Болельщики играющих команд едвали поедут на эту игру. Судьба Суперкубка будет похожа на судьбу кубка России.
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APchelov
1530093121
Для суперкубка у нас теперь полно суперлужаек! И это приятно
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