РФС составил расписание матчей клубов РПЛ в Кубке России в октябре и ноябре

РФС объявил расписание матчей 4-6-го туров группового этапа пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27.
4-й тур
13 октября (вторник)
18:30. «Локомотив» – «Акрон»
20:45. «Краснодар» – «Факел»
14 октября (среда)
16:15. «Крылья Советов» – «Балтика»
18:30. «Динамо Мх» – «Зенит»
18:30. «Ахмат» – «Динамо»
20:45. ЦСКА – «Ростов»
15 октября (четверг)
18:30. «Рубин» – «Оренбург»
20:45. «Родина» – «Спартак»
5-й тур
27 октября (вторник)
18:00. «Факел» – «Ахмат»
20:30. «Краснодар» – «Динамо»
28 октября (среда)
16:00. «Оренбург» – «Родина»
18:15. «Ростов» – «Акрон»
20:30. «Спартак» – «Рубин»
29 октября (четверг)
17:00. «Крылья Советов» – «Динамо Мх»
19:30. ЦСКА – «Локомотив»
21:45. «Балтика» – «Зенит»
6-й тур
24 ноября (вторник)
17:00. «Акрон» – ЦСКА
19:30. «Зенит» – «Крылья Советов»
25 ноября (среда)
18:00. «Динамо Мх» – «Балтика»
18:00. «Ахмат» – «Краснодар»
20:30. «Рубин» – «Родина»
20:30. «Локомотив» – «Ростов»
26 ноября (четверг)
17:00. «Оренбург» – «Спартак»
19:30. «Динамо» – «Факел»
В расписании указано московское время.