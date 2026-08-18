Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от «Акрона» в FONBET Кубке России.

Москвичи уступили тольяттинцам со счeтом 0:1 во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

На девятой минуте счeт открыл нападающий гостей Кевин Аревало, на 57-й он получил красную карточку.

В следующем туре Кубка России ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится 1 сентября.

«Всe понятно без слов. Спасибо, армейцы, вы сегодня были лучшими», – говорится в сообщении ЦСКА в телеграм-канале.

Красно-синие также опубликовали видео, на котором игроки подходят к болельщикам после встречи.