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  • Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»

Обращение ЦСКА к болельщикам после домашнего поражения от «Акрона»

18 августа, 21:35
9

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку после поражения от «Акрона» в FONBET Кубке России.

  • Москвичи уступили тольяттинцам со счeтом 0:1 во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • На девятой минуте счeт открыл нападающий гостей Кевин Аревало, на 57-й он получил красную карточку.
  • В следующем туре Кубка России ЦСКА встретится с «Ростовом». Матч состоится 1 сентября.

«Всe понятно без слов. Спасибо, армейцы, вы сегодня были лучшими», – говорится в сообщении ЦСКА в телеграм-канале.

Красно-синие также опубликовали видео, на котором игроки подходят к болельщикам после встречи.

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Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Кубок Акрон ЦСКА
Комментарии (9)
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WE ARE FOR PETER
1787078294
Век воли не видать)
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biber.ru
1787079425
Нет у вас больше поддержки, кончилась, вытоптали.
Ответить
Dominator777
1787079767
Опять обосрались...
Ответить
bratskij
1787079906
Идите нахер кривоногие гоблины.
Ответить
Cleaner
1787080518
Обращение ЦСКА в телеграм-канале обращено к игрокам ЦСКА? Ну РЖУ ни могу!!!...)))
Ответить
Интерес
1787082442
КАк трогательно! Но лицемерно.
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RUSARM
1787085603
Так скоро и на кубок ни кто не пойдет....
Ответить
boris63
1787103790
На своём поле проиграть худшей команде лиги, позорище. Пони вы облезлые,но ни кони. Рукамиводство залезло ниже плинтуса.
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Niklas80
1787108931
Да уж, слов нет.
Ответить
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