Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов ответил на вопрос о падениях игроков в кубковом матче с «Акроном» (0:1).

Единственный гол забил Кевин Аревало.

На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.

В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

– Почему игроки трижды падали? У них плохие бутсы?

– Будем спрашивать, разбираться. Не в моей компетенции спрашивать у них по поводу бутс, почему они скользят. Бутсы – это ответственность футболиста, не сервиса. Для футболиста бутсы – это важно.

Нельзя делиться тремя вещами: машиной, женой и бутсами. Меня так в детстве учили. Надо покупать классические бутсы.